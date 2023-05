Fortuna Düsseldorf: U23 verpflichtet Stürmer von Rot-Weiß Oberhausen

Die U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf erhält zur neuen Saison Verstärkung von einem bisherigen Stürmer von Rot-Weiß Oberhausen.

Man könnte es auch so titulieren: Fortuna Düsseldorf II schnappt sich den nächsten Oberhausener.

Denn nach Abwehrspieler Nico Petritt wechselt auch Kilian Skolik zur neuen Saison von Rot-Weiß Oberhausen zur U23 des Zweitligisten aus der NRW-Landeshauptstadt.

Skolik wechselte 2020 in den Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen und schaffte im vergangenen Sommer den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft von RWO. In der Saison 2022/23 kam der 19-jährige Angreifer in der Regionalliga West 23 Mal zum Einsatz.

Ein Tor konnte der 20-Jährige nicht erzielen. Seine ersten Seniorentreffer gelangen ihm aber im Niederrheinpokal. Hier knipste er in vier Spielen gleich dreimal für RWO. Und: Am Samstag steht ja noch das Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm. Vielleicht erhält der Neu-Düsseldorfer noch eine Einsatzchance im RWO-Trikot.

"Kilian hat in seinem ersten Seniorenjahr bereits wichtige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln können. Mit seiner Spielweise und seiner körperlichen Robustheit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und wird unsere Optionen im Angriffsspiel nochmal erweitern. Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung weiter vorantreiben", sagt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums.

Damit stehen nun acht Fortuna-II-Neuzugänge für das kommende Spieljahr fest. Vor Skolik hatte die Fortuna Deniz Bindemann (Preußen Münster), Ben Zich (Borussia Mönchengladbach II) und den angesprochenen Petritt (Rot-Weiß Oberhausen) aus der Regionalliga West verpflichtet, während Luca Majetic (VfB Hilden) und King Manu (MSV Düsseldorf) aus der Oberliga Niederrhein kommen und eine Klasse höher den nächsten Schritt gehen wollen.

Zudem erhalten die bisherigen U19-Talente Lennard Wagemann und Enes Yilmaz Verträge für die Regionalliga-Mannschaft. Zehn Spieler aus dem bestehenden Kader verfügen zudem über weiterhin gültige Verträge. So dass die von Nico Michaty trainierte Fortuna-Zweitvertretung aktuell auf 18 Spieler für 2023/2024 kommt.