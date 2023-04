Regionalliga: So kann Preußen Münster schon in einer Woche aufsteigen

Der Countdown läuft. Bereits in einer Woche in Düren kann Preußen Münster den Aufstieg in die 3. Liga unter bestimmten Umständen perfekt machen.

Nach zwölf Siegen aus den letzten 13 Partien ist es kein Wunder, dass der SC Preußen Münster in die 3. Liga aufsteigen wird. Die einzige frage, die noch offen ist: Wann ist es soweit?

Nach dem 1:1 der U23 von Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Köln lautet die Antwort: Eventuell schon am kommenden Samstag (15. April, 14 Uhr) beim 1. FC Düren.

Zwei Dinge müssen passieren. Zum einen muss der SCP sein Auswärtsspiel gewinne, gleichzeitig darf Gladbach beim Tabellenletzten SV Straelen nicht gewinnen. In den Fall könnte Gladbach in der Endabrechnung bei vier ausstehenden Partien nur noch auf 71 Zähler kommen.

Gewinnt Münster in Düren, dann hätten sie 72 Punkte auf dem Konto und wären durch. Sollten beide Mannschaften die eigenen Partien aber gewinnen, dann könnte der SCP beim Nachholspiel in Kaan-Marienborn (19. April, 19 Uhr) alles selber regeln.

Denn egal wie Gladbach noch gewinnt, zwei Siege in Düren und in Kaan-Marienborn würden bedeuten, dass die Preußen wieder in der 3. Liga sind. Und daran zweifelt niemand mehr, nachdem am Samstag auch die Hürde Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 genommen wurde.

SCP-Trainer Sascha Hildmann erklärte nach den 90 Minuten: "Wir haben etwas benötigt, um ins Positionsspiel zu kommen. Es hat uns gut getan, dass wir nach dem ersten Tor das zweite direkt nachgelegt haben. Im zweiten Durchgang hat die Passgenauigkeit gefehlt, aber ich bin trotzdem mit dem 2:0 sehr zufrieden.“

Zufrieden wird er auch mit dem Punkteschnitt seiner Elf sein. Und macht Münster so weiter, dann steigen sie mit einem neuen Rekord auf, was die durchschnittliche Punktzahl angeht. Mit den bisher erspielten 2,46 Punkten pro Begegnung wäre der neue Rekord in Händen des SCP.