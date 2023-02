Regionalliga: SC Preußen Münster kann Fabel-Rekord brechen

Den Aufstieg kann Preußen Münster kaum noch einer nehmen. Jetzt kann der SCP die Rückkehr in die 3. Liga mit einem Fabel-Rekord schaffen.

Was für eine beeindruckende Saison von Preußen Münster in der Regionalliga West! Nach dem Last-Minute-Schock in der Vorsaison, als Rot-Weiss Essen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses aufstieg, dominiert der SCP die Liga nun nach Belieben.

Nach 23 Spieltagen, der SCP hat sogar noch eine Partie in der Hinterhand, führt Münster die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung vor dem Wuppertaler SV an. Auch das Torverhältnis spricht klar für die Preußen.

Die sammelten bisher 53 Zähler, was einem Schnitt von 2,41 Punkten pro Begegnung entspricht. Wenn die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann den Schnitt hält, steigt der SCP mit einer Quote auf, die so noch kein Team nach einer ganzen Spielzeit geschafft hat.

Lediglich der SV Rödinghausen und der SC Verl konnten so einen Schnitt in der Spielzeit 2019/20 aufweisen, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Rödinghausen (verzichtete damals auf den Aufstieg) hatte nach 26 Spielen einen Schnitt von 2,42 pro Spiel, der SC Verl nach 22 Partien einen Schnitt von 2,41 Punkten pro Begegnung.

Die kann der SCP derzeit auch vorweisen, noch sind zwölf Spiele Zeit, um sich den alleinigen Fabelrekord zu sichern.

RL-West-Meister:

2012/13: Sportfreunde Lotte: 86 Punkte / 2,35 (85)2,26 Punkte pro Spiel (80 Punkte hätten gereicht)

2013/14: Fortuna Köln: 76 / 2,11( 70)

2014/15: Borussia Mönchengladbach II: 69 / 2,03 (69)

2015/16: Sportfreunde Lotte: 83 / 2,31 (69)

2016/17: Viktoria Köln: 72 / 2,12 (64)

2017/18: KFC Uerdingen: 76 / 2,36 (73)

2018/19: Viktoria Köln: 67 / 1,97 (65)

Die Saison 2019/20 wurde aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus abgebrochen. Der SV Rödinghausen hatte nach 26 Spielen 63 Punkte. Den Schnitt von 2,42 Punkten pro Spiel hat auch nicht der Tabellenzweite SC Verl, der nach damals erst gespielten 22 Partien 53 Punkte sammelte (2,41 Punkte pro Spiel).

2020/21: BVB II: 93 / 2,33 (91)

2021/22: Rot-Weiss Essen: 87 / 2,35 (85)

2022/23: Erster aktuell Preußen Münster: 53 / 2,41