Regionalliga West: Nach WSV-Absage - Serhat Koruk vor Wechsel zu Aufsteiger

Mit einem Wechsel zum Wuppertaler SV klappte es nicht, doch jetzt hat Torjäger Serhat Koruk einen neuen Vertrag in der Regionalliga West unterschrieben.

Der 1. FC Düren fiebert der erste Saison in der Regionalliga West in seiner Vereinsgeschichte entgegen. Lange muss der Verein nicht mehr warten, denn schon an diesem Samstag (14 Uhr) fällt der Startschuss. Zum Auftakt empfangen die Dürener den 1. FC Bocholt zum Duell der Aufsteiger.

Möglicherweise steht dann bereits eine neuer Stürmer auf dem Rasen. Denn nach RS-Informationen steht mit Serhat Koruk ein drittligaerfahrener Angreifer vor einem Wechsel an die Rur. Der 26-Jährige lief zuletzt für den SC Verl auf, spielt in den Planungen des Klubs jedoch keine Rolle mehr.

Zuletzt hatte Koruk auf Probe beim Wuppertaler SV mittrainiert und durchaus überzeugt, unter anderem mit Treffern in zwei Testspielen. Doch die Verantwortlichen des WSV entschieden sich gegen eine Verpflichtung, da Koruk nicht ganz dem Profil des gesuchten schnellen Stürmers entspricht.

Koruk: In der Regionalliga West treffsicher

Nun wird Koruk aller Voraussicht nach den 1. FC Düren verstärken und damit ins Rheinland zurückkehren. Der gebürtige Kölner spielte früher für Fortuna Köln und nach drei Jahren in der Türkei dann für den SV Bergisch Gladbach. Mit 20 Toren empfahl er sich in der Saison 2020/21 für einen Wechsel in die 3. Liga.

Dort spielte er in der Hinrunde für den SV Meppen, in der Winterpause zog es ihn nach Verl. In insgesamt 22 Partien erzielte Koruk nur ein Tor. Jetzt soll er in der Regionalliga West wieder zu alter Stärke finden und den 1. FC Düren mit seinen Treffern vor dem Abstieg bewahren.