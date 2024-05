Gute Nachricht für den MSV Duisburg: Trotz des Regionalliga-Abstiegs bleibt den Zebras ein langjähriger Sponsor erhalten.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga West betritt der MSV Duisburg in vielen Hinsichten Neuland. Sicher aber ist den Zebras weiterhin die Unterstützung eines langjährigen Partners: Sinalco und Rheinfells Quelle bleiben dem Verein mindestens bis 2026 als Sponsor erhalten.

Die Getränkemarken der Gruppe Hövelmann aus dem Duisburger Stadtteil Walsum ist beim MSV bereits seit 2002 für die Versorgung mit nicht-alkoholischen Getränken zuständig. Außerdem richten die Duisburger und Sinalco seit 2001 ein eSport-Turnier aus. Der Gewinner vertritt den MSV in bundesweiten Wettbewerben.

"Die langjährige Partnerschaft zu den RheinfelsQuellen bedeutet uns sehr viel. Die Familie Hövelmann und viele Mitarbeiter sind nicht nur Partner des MSV, sondern auch Fans der Zebras – und das seit einigen Jahrzehnten", freut sich Christian Koke, Leiter Marketing und Sponsoring bei den Meiderichern.

"Das Herz ist immer in Duisburg, beim MSV, geblieben. Dort wird’s auch immer bleiben – unabhängig von der Liga, in der wir spielen", erklärt derweil Heino Hövelmann, Geschäftsführer der Getränkegruppe. Und das wird vorerst die vierthöchste Spielklasse sein - erstmals in der Vereinsgeschichte tritt das Gründungsmitglied der Bundesliga nach der Sommerpause in der Regionalliga West an.

MSV Duisburg erstmals in der Regionalliga West

"Der MSV wird verinnerlichen müssen, dass sie in den Niederungen des Fußballs angekommen sind", sagt Hajo Sommers, Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, zum Abstieg des Reviernachabrn. "Die Zeit der großen Spiele ist erst einmal vorbei. In unserer Liga ist es sehr schwer wieder herauszukommen. Das weiß Rot-Weiss Essen, das weiß Alemannia Aachen, das wissen wir. Mal schauen, wie lange der MSV brauchen wird, um aus dieser Liga wieder zu verschwinden."

