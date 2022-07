SV Rödingausen: "Sind immer eklig, das wollen wir auch in diesem Jahr sein"

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga West zeigt sich der SV Rödinghausen zufrieden mit der Sommerpause. Die Kaderplanung ist lange abgeschlossen.

Der SV Rödinghausen ist eines der konstantesten Teams der Regionalliga West. In den letzten fünf Spielzeiten landete der SVR immer unter den ersten Sechs und startet nächste Woche gegen den 1. FC Köln II in seine neunte Saison in Serie. Zudem geht es in der Woche darauf im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim. "Die Mannschaft ist heiß", gibt Trainer Carsten Rump einen Einblick in die Mannschaft.

Am Sonntag (17. Juli, 15.30 Uhr) geht es zum letzten Vorbereitungsspiel zum Nord-Regionalligisten Schwarz-Weiß Rehden. "Da lässt man sich als Trainer jetzt ein wenig in die Karten gucken, wen man schon in der ersten Elf sieht", kündigt Rump für den Härtetest an. "Aber ganz klar ist auch: Das ist ein aktueller Stand. Die Saison ist noch lang und wir werden jeden brauchen. Wir sind gut durch die Vorbereitung gekommen, hatten keinen Ausfall und konnten sehr intensiv trainieren."

Breiter Kader auch mit Blick auf Corona

Auch mit der Arbeit am Kader über den Sommer zeigt sich Rump glücklich. "Wir haben einiges an Qualität gewonnen, auch für die Breite. Corona kann Richtung Winter wieder Thema werden", weiß der 41-Jährige und freut sich, "dass wir gut gerüstet sind, weil wir fast auf allen Positionen doppelt sehr gut besetzt sind. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung von Alex Müller." Die Rödinghauser hatten ihre Planungen bereits früh abgeschlossen, weitere Zugänge sind keine geplant. Rump dazu: "Wenn nichts Schlimmes passiert, müssen und werden wir nichts mehr machen, weil ich von den Jungs sehr überzeugt bin."

Saisonstart gegen Köln II

Und so traut man sich auch dieses Jahr einiges zu. "Wir wollen eine gute Rolle spielen. Es gibt finanziell stärkere Vereine, ich weiß aber auch, dass wir gerade für unsere Mittel eine qualitativ hochwertige Mannschaft haben", beschreibt Rump das Saisonziel. "Wir sind immer eklig, das wollen wir auch in diesem Jahr sein."

Der Startschuss für die neue Saison fällt am kommenden Samstag (23. Juli, 14 Uhr) gegen die Reserve des 1. FC Köln, am 31. Juli um 15.30 Uhr trifft der SVR dann zu einem der Saisonhighlights in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die TSG Hoffenheim. "Um wieder eine gute Rolle zu spielen, wäre ein guter Start sehr wichtig. Aber Köln hat immer eine gute Mannschaft auf dem Platz. Da muss man wirklich am Limit spielen, um sie zu schlagen", wagt Rump einen Ausblick auf den ersten Regionalliga-Gegner. "Aber das haben wir letzte Saison auch zweimal geschafft. Wir spielen zuhause und sind zu Hause eine Macht, das wollen wir auch dieses Jahr sein. Wir müssen konzentriert in die Saison starten, um das Maximale rauszuholen."