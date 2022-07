Regionalliga West: Dennis Grote hat einen neuen Verein gefunden

Am 9. August 2022 wird Dennis Grote 36 Jahre alt. Dann wird er auch bei seinem neuen Verein voll im Dienst sein.

Am Ende gibt es - aus Sicht der Spielers - doch ein "Happy End". Denn wie RevierSport erfuhr, wird Dennis Grote (35) zum SC Preußen Münster wechseln.

Demnach wird der defensive Mittelfeldspieler noch in der kommenden Woche einen Vertrag an der Hammer Straße unterschreiben.

Dennis Grote startete seine Karriere in der Jugend des 1.FC Kaiserslautern. Über Stationen beim FC Wettringen und Preußen Münster führte ihn sein Weg zum VfL Bochum, mit dem er Zweitligameister wurde und in weiterer Folge 69 Bundesligaspiele bestritt. Nach einem Abstecher zu Rot-Weiß Oberhausen kehrte der Linksfuß zur Preußen Münster zurück. 2014 folgte der Wechsel zum MSV Duisburg, ehe der mittlerweile 35-Jährige zum FC Chemnitz transferiert wurde. Zuletzt war Grote bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und hatte dort das Amt des Kapitäns inne. Außerdem war Dennis Grote Nachwuchsteamspieler und konnte mit der deutschen U21 Nationalmannschaft 2009 den Europameistertitel gewinnen.

Zur Erinnerung: Der ehemalige Bundesligaprofi und Kapitän von Rot-Weiss Essen war in der Winterpause aufgrund seines Wechselwunsches zum SC Preußen Münster in Essen-Bergeborbeck in Ungnade gefallen. Er wechselte nicht nach Münster, sondern zum FC Wacker Innsbruck.

Nun kehrt der Familienvater, der im Münsterland ein Eigenheim besitzt und mit seiner Familie lebt, nach Nordrhein-Westfalen zurück und wird sich nach RS-Informationen dem SC Preußen Münster anschließen.