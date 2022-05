RWE: Länderspiel-Nominierung für Mittelfeldspieler

Während sich die meisten Spieler von Rot-Weiss Essen im wohlverdienten Urlaub befinden, geht es für einen Essener Aufstiegsspieler ebenfalls auf Reisen - Richtung Länderspiele.

Erolind Krasniqi ist einmal mehr für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo berufen worden. Für den offensiven Mittelfeldspieler von Rot-Weiss Essen stehen in den nächsten zwei Wochen drei Länderspiele auf dem Programm.

Für Krasniqi und Co. geht es gegen Andorra, England und Albanien. Bislang hat Krasniqi zwei U21-Länderspiele absolviert und sogar einen Treffer erzielt.

Krasniqis Termine mit dem Kosovo: 4. Juni: Andorra U21 - Kosovo U21 10. Juni: Kosovo U21 - England U21 13. Juni: Albanien U21 - Kosovo U21

Ende März 2022 hatte der 22-Jährige noch eine Länderspiel-Einladung abgesagt. "Ich habe mich über die erneute Nominierung selbstverständlich sehr gefreut und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich werde an der Hafenstraße gebraucht und bleibe darum hier", erklärte Krasniqi, der in der abgelaufenen Saison in 25 Einsätzen fünf Tore erzielte, noch vor rund zwei Monaten.

Obwohl Krasniqi damals die Länderspiele absagte und seinen vollen Fokus auf den Aufstiegskampf mit RWE legte, konnte er zum Drittliga-Aufstieg der Essener aktiv nicht viel beitragen. Krasniqi bestritt von Ende März bis zum Saisonende lediglich fünf Kurzeinsätze über insgesamt 64 Spielminuten. Trotzdem kann er auf eine insgesamt erfolgreiche Spielzeit zurückblicken. Seine, vor allem in der ersten Saisonhälfte, guten Leistungen wurden auch mit einer Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023 belohnt.