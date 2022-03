RWE: Trotz Nominierung - Mittelfeldspieler verzichtet auf Länderspielreise

Rot-Weiss Essen hat mit Erolind Krasniqi einen U21-Nationalspieler des Kosovos in seinen Reihen. Dieser verzichtet nun auf eine Länderspielreise.

Der kosovarische Fußballverband hat Erolind Krasniqi erneut ins Aufgebot der U21-Nationalmannschaft berufen.

Ab Montag, 21. März 2022, bereitet sich die Auswahl des Kosovo auf die beiden anstehenden Duelle gegen Slowenien vor. Der 22-jährige RWE-Mittelfeldspieler entschied sich allerdings, die Länderspielreise wegen der anstehenden Regionalliga-Pflichtspiele - Krasniqi würde die Partien gegen Ahlen, Wiedenbrück und Köln II verpassen - von Rot-Weiss Essen nicht anzutreten.





"Wir arbeiten hart, um unser großes Saisonziel zu erreichen. Mit dem Nationalmannschaftsbesuch würde ich wegen der Nachholpartien mindestens drei Spiele verpassen. RWE hat immer an mich geglaubt und ich möchte meine Mannschaftskameraden, das Trainerteam und die Fans in den kommenden Partien nicht allein lassen. Ich habe mich über die erneute Nominierung selbstverständlich sehr gefreut und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich werde an der Hafenstraße gebraucht und bleibe darum hier", erklärt Krasniqi, der in dieser Saison in 20 Einsätzen fünf Tore erzielte.

Zuletzt war Krasniqi im November 2021 für die kosovarische U21 nominiert. Während des 2:1-Siegs gegen Albanien konnte er den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen.

"Es ist eine große Ehre, als Fußballspieler das Trikot des Heimatlandes seiner Eltern zu tragen. Dass 'Ero' aus eigenen Stücken wegen der zahlreichen Spiele entschieden hat, den Aufenthalt bei der Nationalmannschaft nicht anzutreten, ist ein super Signal gegenüber seinen Mitspielern und dem Verein. Wir sind uns sicher, dass er mit guten Leistungen auch künftig für die Junioren-Nationalmannschaft in Frage kommt", sagt RWE-Trainer Christian Neidhart, der zuletzt Krasniqi eher als Joker ins Spiel brachte.