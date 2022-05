Schalke: 10 Tore, 8 Vorlagen! U23 holt einen der Topspieler der Liga

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat einen Konkurrenten geschwächt. Einer der besten Spieler von Rot Weiss Ahlen wechselt nach Gelsenkirchen.

Die Reserve des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 hat nach der Verpflichtung von Tim Albutat, ehemals KFC Uerdingen und MSV Duisburg, einen weiteren richtig guten Spieler verpflichtet.

Andreas Ivan wird ab dem 1. Juli 2022 für den FC Schalke 04 II spielen. Der 27-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten RW Ahlen in die Knappenschmiede. Damit schwächt Schalkes U23 die Ahlener immens. Ivan schoss in der vergangenen Saison zehn Tore und legte acht weitere Treffer auf. Mit Kevin Kahlert, Oktay Dal, Romario Wiesweg, Jan Holldack und Gianluca Marzullo war es Ivan, der das Team von Andreas Zimmermann als Leistungsträger führte. Nun soll er diese Führungsrolle in der Mannschaft von Jakob Fimpel übernehmen.

Zugänge: Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen). Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen). Abgänge: Hans Anapak, Mateo Aramburu, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Björn Liebnau, Mikail Maden, Jordy Mfundu, Franck Tehe, Felix Wienand, Michael Zadach, Leo Scienza und Diamant Berisha.

In seiner Jugend kickte der 1,80 Meter große offensive Mittelfeldspieler beim Karlsruher SC sowie den Stuttgarter Kickers. In Stuttgart schaffte er den Sprung in den Seniorenbereich und lief dort in der Oberliga auf. Zur Saison 2015/2016 wechselte Ivan eine Liga höher zu Rot-Weiss Essen. Kurze Gastspiele beim Wuppertaler SV (2017/2018) und Waldhof Mannheim (2018/2019) reihen sich in seine Vita ein.

Nach einem einjährigen Aufenthalt in den Staaten bei den New York Red Bulls war der Linksaußen kurze Zeit vereinslos, ehe er sich dem VfR Aalen anschloss. Darauf folgte zur Saison 2020/2021 der Wechsel zu SG Sonnenhof-Großaspach und im vergangenen Sommer zu Rot Weiss Ahlen in die Regionalliga West. Dort schoss der Deutsch-Rumäne insgesamt zehn Tore und legte acht Treffer in 28 Partien auf. Ivan bestritt zwei Länderspiele für die rumänische U21.