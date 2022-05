KFC Uerdingen: Nächster Neuer! Zugang Nummer sieben perfekt

Regionalliga-Absteiger bastelt weiter fleißig am Kader für die Oberliga Niederrhein. Am Dienstag stellten die Krefelder Zugang Nummer sieben vor.

Der KFC Uerdingen hat Innenverteidiger Yaman Yüksel Hasal verpflichtet. Der 19-jährige Türke, der in Köln geboren wurde, hatte in den letzten Wochen bereits mit der Mannschaft trainiert und KFC-Coach Alexander Voigt überzeugt.

"Yaman ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen. Er war bei einem türkischen Zweitligisten im Kader, konnte sich da aber nicht durchsetzen und hatte in der Türkei generell auch unglückliche Begleitumstände bei dem dortigen Verein, so dass er sich wieder dazu entschlossen hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Jetzt hat er die Chance bei uns nächste Saison zu zeigen, dass er uns helfen kann", freut sich Voigt über den Zuwachs.

Wenn man aus der Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen will, muss man natürlich auch eine Regionalligamannschaft haben, sonst kommt man aus der Oberliga nicht wieder raus. KFC-Boss Damien Raths

Yüksel Hasal stand bis September 2021 bei Menemenspor unter Vertrag, verbrachte das letzte Halbjahr beim Landesligisten FC Remscheid. Ausgebildet wurde er beim SV Bergisch Gladbach 09.

Damit stehen beim KFC Uerdingen bereits sieben Zugänge auf der Habenseite für die Saison 2022/2023. Vor Yüksel Hasal verpflichteten die Krefelder bereits Pascale Talarski (VfB Homberg), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Robin Udegbe (SV Straelen), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Younes Mouadden (1. FC Kleve) und Maik Odenthal von Rot-Weiß Oberhausen.

Das Ziel ist auch klar formuliert: sofortiger Wiederaufstieg! "Wenn man aus der Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen will, muss man natürlich auch eine Regionalligamannschaft haben, sonst kommt man aus der Oberliga nicht wieder raus. Daher ist es natürlich unser Ziel, jetzt eine Mannschaft zusammenzustellen, die in der kommenden Saison unter den Top drei mitspielen kann. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg", betonte Damien Raths zuletzt gegenüber den Portalen "Fupa" und "Rheinische Post".