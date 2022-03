SV Rödinghausen: Carsten Rump sucht einen neuen Co-Trainer

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen wird zur neuen Saison eine weitere Veränderung in seinem Trainerteam vornehmen.

Die Co-Trainer-Position wird beim SV Rödinghausen im Sommer neu besetzt. Darauf einigten sich Verein und der bisherige Assistent von Carsten Rump, Robert Roelofsen, nach einem Gespräch.

Der Niederländer kam im Oktober 2020 in einer schwierigen Phase nach Rödinghausen und hat der Mannschaft unter anderem durch seine enorme Erfahrung wichtige Impulse gegeben. Der UEFA-A-Lizenz Inhaber arbeitete zunächst an der Seite von Nils Drube, war kurzzeitig Interimstrainer am Wiehen und fungiert nun bis Saisonende als Assistent von Rump.

"Robert hat uns mit seiner enormen Fachkompetenz und seiner Erfahrung sehr gutgetan. Er hat hier stets einen hervorragenden Job gemacht. Grundsätzlich glauben wir jedoch, dass wir in der aktuellen Situation einen anderen Typen auf der Co-Trainer Position brauchen, weshalb wir uns dazu entschieden haben, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter des SV Rödinghausen. Ein Nachfolger für die neue Saison soll bereits in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

Bereits Ende Februar hatte Rödinghausen mitgeteilt, dass Torwart-Trainer Roy Elferink den Wiehen nach der Saison verlassen wird. Ein Nachfolger wurde hier ebenfalls noch nicht präsentiert.