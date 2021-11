Regionalliga: Fortuna Köln bleibt dran, Lotte in Form vor RWE

Am 15. Spieltag der Regionalliga West lösten die "Big Five" der Liga ihre Aufgaben tadellos. Auch Fortuna Köln zeigte - mal wieder - Muskeln.

Was haben Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln, Preußen Münster, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen gemeinsam? Sie alle bilden die Spitzengruppe der Regionalliga West und haben am 15. Spieltag allesamt gewonnen.

Während RWE, SCP und der WSV den Anfang schon am Freitag machten, legten RWO (3:1 gegen Homberg) und die Fortuna am Samstag nach. Die Kölner gewannen im schweren Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück, der schon gegen Oberhausen, Essen und Wuppertal punktete, mit 1:0. Suheyel Najar (66.) erzielte das Tor des Tages im Jahnstadion. Für den Offensivmann war es bereits der 6. Treffer im 15. Spiel. Hinzu kommen starke zehn Torvorlagen. Fortuna Köln liegt mit 32 Punkten nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Es folgen Münster (31), Wuppertal (30) und Oberhausen (29).

Der SV Rödinghausen wurde auf seiner Aufholjagd Richtung der "Big Five" gestoppt. Beim Abstiegskandidaten FC Wegberg-Beeck kam die Mannschaft von Trainer Carsten Rump nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Julian Wolff (15.) brachte die Gäste in Führung, bevor es in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch im SVR-Kasten klingelte. Großer Jubel bei den Beeckern, große Enttäuschung bei Rödinghausen.





Enttäuscht waren auch die Spieler von Rot Weiss Ahlen. Die Wersestädter fuhren mit einem 1:4 aus Lotte zurück Richtung Münsterland. Die Sportfreunde Lotte haben sich vor dem Highlight am kommenden Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Spitzenreiter Rot-Weiss Essen zurückgemeldet und ihre schwarze Serie von sechs Niederlagen in Folge beendet.

Eine Pleiten-Serie von vier verlorenen Spielen hintereinander konnte auch der KFC Uerdingen beenden. 1:1 spielten die Krefelder nach dem ersten Trainerwechsel gegen Fortuna Düsseldorf II.