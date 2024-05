Der FC Hansa Rostock kämpft in der 2. Bundesliga aktuell um das sportliche Überleben. In dieser heiklen Situation stellt sich der Klub neu auf.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende rangiert Hansa Rostock auf einem Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga. Auf Relegationsrang 16 beträgt der Rückstand einen Punkt, auf Platz 15 vier Zähler. Und nun das.

Vorstand und Sportdirektor haben entschieden, den bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag einvernehmlich aufzulösen. Der 39-Jährige wurde nun mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

FCH-Interimsvorstand Jürgen Wehlend erklärt: "Mit meinem Amtsantritt Anfang März lag der gemeinsame Fokus mit Kristian und Mersad auf dem Saison-Ziel Klassenerhalt. Beiden habe ich das notwendige Vertrauen und auch Zutrauen ausgesprochen, was es dafür unabdingbar braucht. Gemeinsam haben wir versucht Bedingungen zu schaffen, die Erfolg ermöglichen. Und insofern auch auf eine frühzeitige Veröffentlichung der Vertragsauflösung bewusst verzichtet. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob diese Entscheidung mit der Weisheit des Rückblicks anders ausgefallen wäre. In Anbetracht der öffentlichen Diskussion und dem zunehmenden Druck auf seine Person haben wir im Sinne des Vereins und Kristians entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden."

Walter meinte zu seinem Aus an der Ostsee: "In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder betont, dass es in dieser Situation nicht um Einzelschicksale, sondern ausschließlich um das Erreichen der Ziele des F.C. Hansa geht. Gemeinsam mit den Verantwortlichen haben wir einvernehmlich beschlossen, dass sich unsere Wege nach dieser Saison trennen werden. Diese Entscheidung ziehen wir jetzt vor, um so auch etwas Druck aus der Gesamtsituation zu nehmen und vor allem den vollen Fokus des Vereins auf die noch ausstehenden Spiele zu lenken. Heute habe ich mich bei der Mannschaft und den Mitarbeitern des Vereins verabschiedet und mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankt. Ich wünsche dem F.C. Hansa und allen mit dem Verein Verbundenen alles erdenklich Gute. Der Mannschaft, Mersad und dem Trainerteam, allen Mitarbeitern und Anhängern weiterhin die nötige Kraft und Energie, um den Klassenerhalt zu realisieren."

Im Ergebnis der mittelfristigen sportlichen Analyse haben Aufsichtsrat und Vorstand des FC Hansa Rostock entschieden, sich im Bereich Profifußball strukturell und personell neu aufzustellen. Der entsprechende Prozess zur Neubesetzung der sportlichen Leitung wurde im März gestartet und steht vor dem Abschluss.