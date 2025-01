Arne Wessels und Conor Tönnies verlassen die SpVg Schonnebeck und die Oberliga Niederrhein im Sommer. Das Debüt ihres möglichen Nachfolgers endete nach 75 Minuten abrupt.

Auch zu Beginn der „Abschiedstour“ von Arne Wessels gewann die SpVg Schonnebeck. Beim 5:2 im Testspiel über die SG Wattenscheid 09 steuerte der Neuzugang der U23 von Borussia Dortmund zwei Treffer bei. Ein erster Ersatz für die Planstelle im Sturm ist schon gefunden.

5:2 hieß es also am Ende im ersten Spiel des Kalenderjahres 2025 - alle fünf Tore von Spielern erzielt, die die SpVg Schonnebeck im Sommer verlassen. So war es Trainersohn Conor Tönnies (wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf), der gleich dreimal traf, Wessels selbst war zweifach erfolgreich.

Wessels ist derweil schon offiziell beim BVB unter Vertrag, wurde aber bis zum Sommer zurück nach Schonnebeck ausgeliehen – ganz zur Freude des Trainers, Dirk Tönnies. „Wir sind natürlich froh, dass er uns bis zum Sommer noch zur Verfügung steht. Danach hoffe ich, dass er in Dortmund durchstartet.“

Anfang Januar war Wessels bereits mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in der Türkei. „Das ist für den Jungen eine ganz andere Welt. Das hat er sich auch verdient“, freut sich Tönnies mit seinem (Noch-)Schützling. „Es hat ihm sehr viel Spaß gemacht, mit so tollen Fußballern im Trainingslager zu sein.“

Wenn Arne und Conor uns dann verlassen, haben wir zumindest eine Planstelle schon einmal besetzt. Dirk Tönnies über Maurice Tavio y Huete

Ein weiterer Stürmer wurde bereits verpflichtet – Maurice Tavio y Huete wechselte im Winter vom SV Burgaltendorf an den Schettersbusch. „Erst einmal haben wir den Abgang von Calvin Küper damit ersetzt. Aber natürlich war das auch ein Transfer mit Blick auf den Sommer, ganz klar. Wenn Arne und Conor uns dann verlassen, haben wir zumindest eine Planstelle schon einmal besetzt.“

Das Debüt des Neuzugangs Tavio y Huete endete etwas abrupt – nach 75 Minuten musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bis dahin „hat er das gut gemacht und hätte sich auch mit einem Tor belohnen können“, war Tönnies mit dem ersten Auftritt zufrieden. „Er hat unheimlich viel für das Team gearbeitet, das war erst einmal wichtig. Der Rest kommt von ganz allein, wenn er dann etwas bei uns dabei ist.“

Noch drei Wochen Vorbereitung – nächstes Spiel gegen U21 des VfL Bochum

Noch aber stehen Wessels und Conor Tönnies den „Schwalben“ zur Verfügung und sollen auch für eine erfolgreiche Rückrunde sorgen. Diese startet Anfang Februar direkt mit dem Schlagerspiel gegen den ersten Verfolger, die SSVg Velbert.

Das Spiel in der Oberliga findet am Sonntag, dem 9. Februar, statt. Anstoß am Schettersbusch ist dann um 14:15 Uhr. Das nächste Testspiel gibt es bereits am kommenden Dienstag (21. Januar). Dann erwarten die Schonnebecker, ebenfalls zu Hause, die U21 des VfL Bochum. Anstoß ist um 19 Uhr.