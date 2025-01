Die SG Wattenscheid 09 hat sich im Test 2:2 vom ETB Schwarz-Weiß Essen getrennt. In der weiteren Vorbereitung will Trainer Christopher Pache altbekannte Probleme lösen.

Das Fußballjahr 2025 hat für die SG Wattenscheid 09 Fahrt aufgenommen. Der Oberligist widmete die ersten 90 Minuten einem Nachbarn aus der Niederrhein-Staffel, dem ETB Schwarz-Weiß Essen. In einem umkämpften Vorbereitungsspiel auf Augenhöhe trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2 (0:1)-Unentschieden.

„Mit Ball hatten wir viele gute Passagen. Wir waren geduldig, haben das Positionsspiel angenommen, waren in den Räumen ordentlich besetzt. Nur auf letzter Linie, in der Box, haben wir es etwas vermissen lassen. Unser ewiges Leid, woran wir intensiv arbeiten“, analysierte SGW-Cheftrainer Christopher Pache den Testkick.

Aufgrund des 1:0-Führungstreffers durch Mohamed Cisse (18.) hatte der ETB die Nase in einem ausgeglichenen ersten Durchgang leicht vorn. Nach dem Seitenwechsel versiebten die Gäste dann mehrfach beste Möglichkeiten, um zu erhöhen. Einfache Erklärung: Wattenscheid wechselte zur Halbzeit gleich auf sechs Positionen, worunter zunächst der Spielfluss leidete.

Doch dann kam die SGW - und wie. Eduard Renke, nach toller Doppelpass-Kombination (72.), und Robert Nnaji (80.) drehten die Partie bei strömendem Regen zugunsten der Hausherren - 2:1. „Zwischen der 55. und 80. Minute haben wir das Heft in die Hand genommen und hatten eine richtig gute Phase. Hintenraus hat man gesehen, dass wir mehr Willen hatten, das Spiel zu ziehen. Obwohl das Ergebnis im Test zweitrangig ist, wollten die Jungs als Sieger vom Platz gehen“, so Coach Pache.

In der Schlussphase wurden die müden Beine dann minütlich schwerer, die erst wenigen Trainingseinheiten nach der Winterpause machten sich sichtlich in der Kondition bemerkbar. Der ETB erzielte durch den eingewechselten Luca Bosnjak noch den 2:2-Ausgleich (86.). „Um die Führung dann über die Zeit zu bringen, fehlt uns vielleicht die nötige Erfahrung. Wir wollten zu viel, obwohl wir gar nicht mehr konnten", erzählte Pache und appellierte: "Einerseits eine positive Eigenschaft, andererseits muss man für den Wettkampf lernen, dann einfach die Position zu halten und solche Spiele über die Zeit zu bringen.“

Wattenscheid testet gegen Niederrhein-Spitzenreiter

Für den ehemaligen Bundesligisten war das ETB-Duell nur der Auftakt einer Reihe von interessanten Testspielen. Die nächsten Gegner heißen Spielvereinigung Schonnebeck (15. Januar, 19:30 Uhr) und FC Schalke 04 U18/U19 (19. Januar, 13 Uhr). Danach folgt ein Blitzturnier am 24. Januar - dort geht es unter anderem gegen den Lüner SV (19 Uhr) und die DJK TuS Hordel (20 Uhr).

SG Wattenscheid 09: Rexhäuser - Kaminski, Kacmaz (70. Cigerli), Ko (46. Gabriel), Pasche (46. Sarli) - Lewicki (46. Renke), Buckmaier (46. Sindermann), Duran (46. Yesilova), Firat, Kouonang - Broos (46. Nnaji) Rexhäuser - Kaminski, Kacmaz (70. Cigerli), Ko (46. Gabriel), Pasche (46. Sarli) - Lewicki (46. Renke), Buckmaier (46. Sindermann), Duran (46. Yesilova), Firat, Kouonang - Broos (46. Nnaji) ETB SW Essen: Golz - Poznanski, Verwold (75. Bosnjak), Lach (46. Stöhr), Bachmann (75. Mujezinovic) - Cisse (46. Vrebac), Zimmerling (46. Lucas), Gusic (75. Allouche), Yildiz - Geisler (46. Corsten), El-Hany Schiedsrichterin: Lea Bramkamp Tore: 0:1 Cisse (18.), 1:1 Renke (72.), 2:1 Nnaji (80.), 2:2 Bosnjak (86.) Zuschauer: 100

„Die Intensität der ersten Woche Vorbereitung war hart. Wir haben jetzt schon vier Athletik-Einheiten hinter uns, geben also richtig Gas", resümiert Pache den Vorbereitungsauftakt. Die kommende Zeit will der 36-Jährige nun nutzen, um altbekannte Probleme aus der Hinrunde zu lösen: „Wir haben uns vorgenommen, eigene Ballbesitzphasen länger zu gestalten, um besser in die Positionierung zu kommen. Darüber hinaus sind Schwerpunkte, auf die wir Wert legen, eine bessere Boxbesetzung zu haben und in ein höheres Gegenpressing zu kommen. Das Ziel ist eine höhere Effizienz, um noch torgefährlicher zu werden."

Die Ansätze seien schon im ersten Testspiel "zu erkennen gewesen", in dreieinhalb Wochen wolle Pache aber "nochmal drei Schritte weiter" sein. Denn dann geht es für die SGW in der Meisterschaft gegen die SG Finnentrop/Bamenohl (2. Februar, 15 Uhr) weiter.