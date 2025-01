Die SSVg Velbert muss den Abgang eines torgefährlichen Offensivmannes verkraften. Es geht zurück zum Ex-Klub.

16 Spiele, sechs Tore: Die Bilanz von Mohamed Benktib im Trikot von Oberliga-Niederrhein-Topklub SSVg Velbert liest sich eigentlich gut. Doch der Konkurrenzkampf ist groß. Benktib wird künftig gegen die SSVg auf dem Platz stehen.

Denn er kehrt zu seinem Ex-Klub TSV Meerbusch zurück. "Yassin, der im Sommer 2024 zur SSVg Velbert gewechselt war, überzeugte in der Sommer-Vorbereitung mit starken Leistungen und brachte sich sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend ins Team ein. Nach seiner Hochzeit und einer anschließenden Auszeit musste er jedoch feststellen, dass die Konkurrenz in unserem offensivstarken Kader sehr groß ist und ihm die erhofften Einsatzzeiten nicht wie gewünscht ermöglicht wurden", sagte SSVgs Sportlicher Leiter Michael Kirschner

In seinem "vertrauten Umfeld", wie es die Velberter nennen, könne sich Benktib nun sportlich weiterentwickeln. Schließlich ist der Offensivmann erst 23 Jahre alt.

In Meerbusch wissen sie jedenfalls, was sie an ihm haben. Benktib hat in der Saison 2023/24 in 33 Spielen 15 Tore erzielt.

Zuletzt hatte bereits Alihan Adigüzel die SSVg verlassen. Ihn zog es zu Stadtrivale TVD Velbert. "Alihan wechselte vor einem Jahr aus der Jugend von Greuther Fürth zu uns. Er spielte in unserer U19, U23 und gehörte zum Kader der 1. Mannschaft. Seine Einsatzzeiten waren in der Hinrunde jedoch nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hatte. Daher legten wir ihm für einen Wechsel in der Winter-Transferperiode keine Steine in den Weg. Ich wünsche ihm beim Stadtnachbarn TVD Velbert alles Gute und viel Erfolg", sagte Kirschner da.

In der laufenden Saison kam der 19-Jährige bislang nur zu sechs Kurzeinsätzen in der Liga und zwei Spielen im Niederrhein-Pokal, wo er in der 2. Runde gegen den VfL Jüchen-Garzweiler beim 5:0-Sieg ein Tor erzielen konnte. Es blieb das Einzige in dieser Spielzeit. Insgesamt kam er lediglich auf 91 Einsatzminuten.