Mit Sanjin Vrebac hat der ETB SW Essen den ersten Neuzugang des Winters präsentiert. Er soll in der Offensive für Torgefahr sorgen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am letzten Tag des Jahres den ersten Neuzugang für die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Der Tabellenvierte verpflichtet Sanjin Vrebac vom Liga-Konkurrenten SV Sonsbeck. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war zu Beginn der vergangenen Saison zum SVS gewechselt und kam dort in bislang 16 Liga-Spielen auf vier Tore. Am Uhlenkrug hat er nun einen Vertrag bis Juni 2026.

„Für meine persönliche Entwicklung und den nächsten Schritt ist der Uhlenkrug genau die richtige Adresse. Der ETB ist ein großer Verein und ich habe vollstes Vertrauen, dass wir in der Rückrunde noch etwas reißen können“, sagte Vrebac über seinen Wechsel.

Seine Ambitionen mit dem ETB unterstrich er noch weiter: „Es sind zwar sieben Punkte Abstand zum Erstplatzierten, aber im Fußball ist ja immer alles möglich. So eine Anlage wie der Uhlenkrug und ein Verein wie der ETB verdienen auf jeden Fall Regionalliga-Fußball. Ich bin mir sicher, dass unsere Mannschaft auch das Potential dafür besitzt. Wir werden in der Rückrunde alles dafür tun, um unsere Ziele zu erreichen. Ich möchte so viele Spiele machen, wie es geht, und der Mannschaft mit Vorbereitungen und Toren weiterhelfen. Ich hoffe, dass wir als ganzes Team Erfolge feiern werden.“

Auch sein neuer Trainer Julian Stöhr freute sich über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass dieser Transfer geklappt hat, insbesondere im Winter ist es immer schwierig, Spieler mit hohem Niveau zu bekommen. Sanjin hat in Sonsbeck wirklich gute Leistungen gezeigt, auch bei unserem Heimsieg war er der stärkste Spieler auf Seiten Sonsbecks. Er wird uns mit seiner Torgefährlichkeit aus dem zentralen Mittelfeld weiterhelfen. Hier haben wir, was Tore und Assists aus diesem Bereich angeht, noch Luft nach oben. Nun gilt es, ihn schnellstmöglich in der Vorbereitung in die Gruppe zu integrieren.“

Der gebürtige Österreicher Vrebac war ablösefrei zum SV Sonsbeck gewechselt und besaß eine Wechsel-Freigabe für den Winter. „Ich bin Sonsbeck sehr dankbar, dass jetzt auch alles problemlos verlaufen ist“, sagte er.