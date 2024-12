Der SC St. Tönis muss gleich zwei Abgänge verkraften. Einer geht sogar zur direkten Ligakonkurrenz ein paar Kilometer weiter.

Besim Fazlija und Linus Krajac werden nicht mehr das Trikot des SC St. Tönis tragen. Rund um den Jahreswechsel machte der Oberliga-Niederrhein-Klub, der derzeit hinter Tabellenführer SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert auf Platz drei steht, diese zwei Personalien publik.

Fazlija, ein 1,90 Meter großer defensiver Mittelfeldspieler, zieht es zum FC Kosova Düsseldorf in die Landesliga Niederrhein 1. Fünf Oberliga-Spiele hat der 21-Jährige in dieser Saison für den SC St. Tönis bestritten.

Ausgebildet wurde Faslija unter anderem beim Vogelheimer SV, bei der SG Wattenscheid 09, bei der SG Essen-Schönebeck und beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Den Sprung in den Herrenbereich schaffte er beim SC Velbert, von wo aus er im Sommer 2023 zum Mülheimer FC wechselte.

Nach einem halben Jahr beim SC St. Tönis geht es nun also in Düsseldorf weiter. Fazlija kommt in der Oberliga Niederrhein auf 17 Spiele, während in der Landesliga Niederrhein 3 22 Einsätze (drei Tore) zu Buche stehen.

Krajac ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Der 24-Jährige ist gebürtiger Duisburger und stand in dieser Saison in acht Oberliga-Spielen für den SC St. Tönis auf dem Rasen.

Krajac wird künftig für den Ligakonkurrenten FC Büderich auflaufen. Der Deutsch-Kroate hat das Fußballspielen beim VfB Homberg gelernt, ehe er sich im Sommer 2014 der Nachwuchsabteilung des MSV Duisburg anschloss. Drei Jahre blieb er dort und absolvierte unter anderem 18 Spiele in der U17-Bundesliga-West.

Über die U19 von Bayer 05 Uerdingen kam er im Sommer 2018 zum TSV Meerbusch, wo er im Sommer 2019 den Sprung zu den Herren schaffte. Über den TV Jahn Hiesfeld ging Krajac im Sommer 2022 nach St. Tönis.

Krajac kommt auf 101 Oberliga-Niederrhein-Einsätze - für einen 24-Jährigen eine beachtliche Zahl. In Büderich werden nun weitere hinzukommen.

Für den SC St. Tönis stand Krajac in 66 Fünftligaspielen auf dem Rasen. Dabei gelangen dem zentralen Mittelfeldspieler zwei Tore - allesamt in der Saison 2022/23.