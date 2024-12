Niederrhein: Von der Oberliga bis in die Kreisliga - das sind die größten Schießbuden

Wir haben uns angeschaut, gegen welche Amateurmannschaften am Niederrhein - von der Oberliga bis zur Kreisliga C - in der laufenden Saison bisher am häufigsten getroffen wurde.

Aufgrund der Winterpause ruht der reguläre Spielbetrieb momentan sowohl im deutschen Profi- als auch Amateur-Fußball.

RevierSport hat die Zeit genutzt und in den Statistiken geblättert, welche Mannschaften am Niederrhein in der aktuellen Saison bislang die meisten Gegentreffer kassiert haben. Wir beziehen uns dabei auf den Amateurbereich von der Oberliga bis zur Kreisliga C.

Oberliga: TVD Velbert (67 Gegentore)

Den unrühmlichen Spitzenplatz in der höchsten Amateurspielklasse am Niederrhein hat der TVD Velbert inne. Mit 67 Gegentreffern hat die Mannschaft von Trainer Hakan Yalcinkaya, die im Sommer einen Mega-Umbruch bewältigen musste, die mit großem Abstand schwächste Defensivreihe der Liga. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Velberter zur Halbzeit der Saison am Ende der Tabelle stehen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits neun Zähler.

Landesliga: DJK Fortuna Dilkrath (66 Gegentore)

Bereits 66-mal mussten die Keeper von Fortuna Dilkrath in dieser Spielzeit hinter sich greifen. Da die Fortunen neben der schlechtesten Abwehr zusätzlich noch den harmlosesten Angriff (15 Tore) stellen, sind sie mit nur zwei mickrigen Punkten weit abgeschlagen Letzter in der Landesliga Gruppe 1 und steuern auf den Abstieg in die Bezirksliga zu.

Bezirksliga: FSV Duisburg (91 Gegentore)

In der Bezirksliga Gruppe ist der FSV Duisburg seit dieser Saison, nachdem er in der jüngeren Vergangenheit einen riesigen sportlichen Absturz hingelegt hat. Vor zwei Jahren waren die Duisburger noch in der Oberliga unterwegs, es folgten zwei Abstiege in Folge. Nicht unwahrscheinlich, dass noch ein weiterer hinzukommen wird, denn der FSV ist nach 18 Spieltagen am Tabellenende und hat bereits zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Was auch an den 91 Gegentreffern liegt, das sind im Schnitt fünf pro Spiel.

Kreisliga A: SV Orsoy (104 Gegentore)

Es wird dreistellig: Der SV Orsoy, Schlusslicht der Kreisliga A im Kreis Moers, ist mit 104 Gegentoren in 18 Spielen die Schießbude der Liga. Kein anderes Team, das in dieser Spielklasse am Niederrhein unterwegs ist, hat eine dreistellige Anzahl an Toren kassiert. Der SVO ist noch sieglos in dieser Saison, erst ein einziger Punkt steht zu Buche.

Kreisliga B: DJK Hüthum-Borghees (112 Gegentore)

Das Tornetz des B-Kreisligisten DJK Hüthum-Borghees musste in der laufenden Saison schon einiges aushalten. Ganze 112-mal klingelte es im Tor der Mannschaft aus dem Kreis Rees-Bocholt - und das in nur 16 Partien. Das sind durchschnittlich sieben Gegentreffer pro Spiel für die noch punktlosen Emmericher.

Kreisliga C: Garather SV II (167 Gegentore)

Die zweite Mannschaft des Garather SV ist mit sage und schreibe 167 Gegentoren die größte Schießbude am Niederrhein. Umso erstaunlicher ist es, dass der Klub in der Kreisliga C Gruppe 3 im Kreis Düsseldorf nicht am Tabellenende steht. Zwei Siege konnte der GSV II trotz ihrer desolaten Defensive erringen und lässt damit den SV Oberbilk 09 III hinter sich.