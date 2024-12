Alihan Adigüzel ist der erste Abgang der SSVg Velbert in diesem Winter. Er bleibt der Stadt Velbert aber treu.

Zwei Tage nach den Vorkommnissen bei den Velberter Hallenstadtmeisterschaften schreiben die Klubs der Stadt nun wieder rein sportliche Nachrichten. Die SSVg Velbert gab den ersten Abgang der Winter-Transferperiode bekannt. Alihan Adigüzel wechselt innerhalb der Stadt und innerhalb der Oberliga Niederrhein zum TVD Velbert.

Michael Kirschner, Sportlicher Leiter der SSVg-Oberligamannschaft, kommentierte den Wechsel gegenüber den Vereinsmedien folgendermaßen: „Alihan wechselte vor einem Jahr aus der Jugend von Greuther Fürth zu uns. Er spielte in unserer U19, U23 und gehörte zum Kader der 1. Mannschaft. Seine Einsatzzeiten waren in der Hinrunde jedoch nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hatte. Daher legten wir ihm für einen Wechsel in der Winter-Transferperiode keine Steine in den Weg. Ich wünsche ihm beim Stadtnachbarn TVD Velbert alles Gute und viel Erfolg.“

In der laufenden Saison kam der 19-Jährige bislang nur zu sechs Kurzeinsätzen in der Liga und zwei Spielen im Niederrhein-Pokal, wo er in der 2. Runde gegen den VfL Jüchen-Garzweiler beim 5:0-Sieg ein Tor erzielen konnte. Es blieb das Einzige in dieser Spielzeit. Insgesamt kam er lediglich auf 91 Einsatzminuten.

Bevor sich Adigüzel der U19 von Greuther Fürth anschloss, wurde der offensive Mittelfeldspieler in der U17 des FC Schalke 04 ausgebildet, wo er allerdings ebenfalls nur zu Kurzeinsätzen kam. Nun dürfte er sich erhoffen, dass bei seiner zweiten Station im Senioren-Fußball ein paar Minuten mehr herausspringen.

TVD Velbert steht derzeit mit gerade einmal neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein und stellt mit 18 erzielten Toren die zweitschlechteste Offensivreihe der Liga. Sie SSVg Velbert steht indes auf dem zweiten Tabellenplatz und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten SpVg Schonnebeck.