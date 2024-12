Der SC Union Nettetal spielt keine gute Oberliga-Niederrhein-Saison 2024/2025. Kaum vorstellbar, was wäre, wenn der SCU nicht Kaies Alaisame in Topform in seinen Reihen hätte.

Nach 18 Begegnungen steht der SC Union Nettetal mit gerade einmal zwölf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein. Fünf Zähler beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft aus Nettetal hat gerade einmal 22 Tore geschossen. Und hier kommt Kaies Alaisame ins Spiel. Der Offensivspieler hat in 17 Einsätzen siebenmal ins Schwarze getroffen und fünf weitere Treffer aufgelegt. Heißt: Der 22-Jährige war an zwölf der 22 Nettetaler Saisontreffer beteiligt. "Mit der Mannschaft hätte ich mir den einen oder anderen Sieg mehr gewünscht. Leider ist es nicht so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Persönlich bin ich nie vollkommen zufrieden mit meiner Leistung. Ich versuche immer noch mehr aus mir herauszuholen, noch mehr Gas zu geben. Aber wenn ich so weitermache, bin ich mir sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin", lässt der Deutsch-Syrer die vergangenen sechs Monate gegenüber RevierSport Revue passieren. Der gebürtige Mönchengladbacher kam im Sommer 2023 vom MSV Düsseldorf nach Nettetal und spielt seine zweite Oberliga-Saison. Insgesamt blickt Alaisame auf 56 Spiele (15 Tore, zehn Vorlagen) zurück. Dass in Nettetal ein richtiger guter Offensivspieler spielt, das haben auch schon längst höherklassige Vereine gemerkt. Ich möchte gerne im Profifußball Fuß fassen, und wenn ich genauer sein soll, dann würde ich irgendwann gerne in der Bundesliga spielen. Träumen kostet nichts, und ich arbeite jeden Tag hart – vielleicht wird mein Traum eines Tages wahr. Kaies Alaisame Alaisame, dessen Vertrag im Sommer 2024 in Nettetal ausläuft, liegen schon die ersten Anfragen aus der Regionalliga vor. Im Niederrheinpokal-Viertelfinale, als Nettetal den 1. FC Bocholt ausschaltete, konnte Alaisame bereits eine Duftmarke gegen einen Viertligisten setzen als er der Dreh- und Angelpunkt im Union-Spiel war. Im Halbfinale trifft Nettetal auf den MSV Duisburg. Hier kann er dann seine Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen. Die Gerüchte um seine Person lassen den schnellen, dribbelstarken und torgefährlichen Offensivspieler zwar nicht kalt, aber er versucht den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Zu den Begehrlichkeiten sagt Alaisame: "Für mich ist das Wichtigste, erfolgreich zu sein – egal in welchem Bereich. Aber wenn man mich fragt, was ich später gerne machen würde, lautet die klare Antwort: Ich will Fußballer werden. Seitdem ich klein bin, träume ich davon, Fußballer zu werden, und ich gebe jeden Tag mein Bestes, um diesem Ziel näherzukommen. Ich möchte gerne im Profifußball Fuß fassen, und wenn ich genauer sein soll, dann würde ich irgendwann gerne in der Bundesliga spielen. Träumen kostet nichts, und ich arbeite jeden Tag hart – vielleicht wird mein Traum eines Tages wahr."

