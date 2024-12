Die ersten Transfers in der Oberliga Westfalen gehen über die Bühne. Zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel stehen da im Fokus.

Langsam, aber sich gibt es auch in der Oberliga Westfalen die ersten Transfers zu vermelden. Victoria Clarholz gab am Samstag bekannt, dass ein Spieler den Verein verlassen wird, aber auch ein Talent von einem Liga-Konkurrenten kommen wird.

Can Yilmaz schließt sich dem Tabellen-16. an. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Sechsten Westfalia Rhynern. „Can hat mehrfach bei uns mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Da er Teile des Kaders schon lange kennt, wird ihm die Integration bei uns sehr leicht fallen“, erklärte Ralf Huchtkemper, Team-Manager von Victoria Clarholz.

Yilmaz wurde in der zweiten Mannschaft des SC Verl ausgebildet. In Rhynern kam er aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zudem hatte er in dieser Saison immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. „Ich danke Westfalia Rhynern und den Verantwortlichen für die tolle Zeit und die Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Mit dem TSV Victoria Clarholz habe ich tolle Gespräche geführt und ich freue mich, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Ich werde mein Bestes geben“, sagte er über seinen Wechsel.

Zudem wird Janis Schwippe die Victoria verlassen. Der 23-Jährige wechselt aus beruflichen Gründen zu Union Schaffhausen in die Mittelrheinliga.

TuS Ennepetal verliert Routinier

Eine wichtige Stütze verliert indes der TuS Ennepetal. Der Tabellen-15. lässt Kevin Meckel zu ziehen. Der 26-Jährige wechselt zu Wacker Obercastrop in die Westfalenliga 2. Er stand seit 2021 bei der Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff unter Vertrag und absolvierte insgesamt 92 Oberliga-Spiele für Ennepetal. In dieser Saison trug er sogar zweimal die Kapitäns-Binde.

„Vor drei Monaten ist Kevin nach Waltrop gezogen. Florian Gerding hat mit ihm zusammengespielt und sich bei ihm erkundigt. Wir sind froh, dass er sich für Wacker Obercastrop entschieden hat. Er hatte auch andere Optionen gehabt. Es war für uns einfach stimmig“, erklärte Wackers Sportlicher Leiter Steffen Golob gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Meckel ist der dritte externe Neuzugang für Obercastrop. Zuvor hatten sie sich bereits die Dienste von Byran Sosa (SV Sodingen) und Thomas Sowinski (SV Wanne 11) gesichert. Damit sei die Kaderplanung vorerst abgeschlossen, meinte Golob. Zudem gehört Martina Kapitza zur Rückrunde fest zur ersten Mannschaft. Er kommt aus der eigenen Reserve. Mit Matej Pavlak und Mohammed Cisse hatte der Westfalenligist zwei Spieler abgegeben.