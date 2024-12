Die SG Wattenscheid 09 blickt nach der Hälfte der Saison in der Oberliga Westfalen besonders auf ein Spiel zurück - das Derby gegen den VfL Bochum II.

Die SG Wattenscheid 09 überwintert auf dem 14. Tabellenplatz der Oberliga Westfalen. Ein paar Punkte mehr hätten es durchaus sein können. Trotzdem sind die Wattenscheider auf einem guten Weg, auch in der kommenden Saison wieder in der Fünftklassigkeit auflaufen zu können.

Christopher Pache, Trainer der SG Wattenscheid 09, über

… die bisherige Saison in der Oberliga Westfalen: „Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung genommen. Zum Anfang der Saison hatten wir die ein oder andere Baustelle zu bereinigen. Von daher sind wir mit dem Saisonverlauf zufrieden. Man merkt, dass der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind eine junge Mannschaft.“

… den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Wenn du vor 6000 Leuten spielen kannst, ist das schon ein Highlight (Spiel beim VfL Bochum II im Ruhrstadion, Anm. d. Red.). Wir spielen alle Fußball, um genau solche Momente erleben zu dürfen. Wenn du dann vor so einer Kulisse in so einem Stadion – schön darf man ja nicht sagen, das Lohrheide-Stadion ist schöner (lacht) – dann macht es schon richtig Bock.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Da bleibe ich auch bei dem Derby. Das bedeutet viel für Wattenscheid und den Fans bedeutet das alles. Wenn du so ein Spiel so deutlich vom Ergebnis her verlierst, ist das eine bittere Pille und tut extrem weh. Das war die härteste Niederlage, weil die Fans sich mehr ausgemalt hatten. Wir wussten um den Stellenwert des Spiels und wollten da mehr holen. Die Enttäuschung der Fans zu spüren, tat im Inneren weh."

… die Ziele für das Jahr 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir stellen keine neuen Ziele auf. Unser Ziel ist klar: Das ist der Klassenerhalt. Das wollen wir auch im Auge zu behalten. Wir sind auf einem guten Weg, die auch zu erreichen. Und wenn es so weitergeht, sollte das auch kein Problem sein. Stand jetzt ist in Sachen Kader nichts geplant. Es wird sich vielleicht kurzfristig etwas ergeben. Man muss schauen, ob sich nicht auch der ein oder andere Spieler von uns umorientieren möchte. Von unserer Seite ist nichts Großes geplant, weil wir mit der Mannschaft sehr zufrieden sind und mit den Jungs noch einiges vorhaben.“