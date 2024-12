Zum Abschluss der Hinrunde in der Oberliga Niederrhein gewinnt die SSVg Velbert mit 4:2 gegen die Sportfreunde Baumberg. Damit ist die Mannschaft gut gerüstet für die Rückrunde.

Mit 4:2 gewann die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein gegen die Sportfreunde Baumberg. Nachdem die erste Halbzeit verschlafen wurde, rappelte sich die Mannschaft von Trainer Ismail Jaouri nach dem Seitenwechsel auf.

„Wir haben eine rabenschwarze erste Halbzeit gespielt. Baumberg war gut auf uns eingestellt und stand extrem kompakt“, fasste Jaouri die Geschehnisse in den ersten 45 Minuten folgerichtig zusammen. Zur Pause stand es nach einem Elfmeter-Nachschuss und einem Fehler von Marcel Lenz 0:2, dazu fehlte jegliche Durchschlagskraft vor dem Baumberger Tor.

Zu allem Überfluss ließ Mamadou Diallo in der 29. Minute die Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich liegen, als er einen Handelfmeter an den Querbalken jagte. In der Kabine aber sammelten sich die Truppen noch einmal, wie Torhüter Marcel Lenz berichtete.

„Ich hatte es in der Halbzeit im Gefühl, spätestens nach dem Anschlusstreffer lag es in der Luft. Wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk abzubrennen, das haben wir dann auch gemacht. Wir wissen, was wir können. Das haben wir in der Halbzeit so angesprochen“, so der Schlussmann.

So spielten die Teams:[b/] [b]Velbert: Lenz – Remmo (31. Yushida), Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Diallo Diallo (46. de Stefano), Machtemes, Glavas (90.+7 Numakunai), Kaya – Schiebener (72. Hilger), Buzolli (80. Benslaiman Benktib). - Trainer: Jaouri Baumberg:Oberhoff – Turay, Oscasindas, Harneid, Sitter – Sarikaya (87. Matsuzoe), Sezer (78. Bludau), Brünen, Lee (58. Hömig) – Schnadt (90.+3 M'Bengue), Topal. - Trainer: El Halimi Schiedsrichter: David Rus Tore: 0:1 Sarikaya (20.), 0:2 Topal (41.), 1:2 Kaya (53.), 2:2 Schiebener (60.), 3:2 Benslaiman Benktib (90.+5), 4:2 Benslaiman Benktib (90.+8) bes. Vorkommnisse: Lenz pariert Foulelfmeter von Duschke (20.), Diallo Diallo verschießt Handelfmeter (29.) Gelbe Karten: Kaya – Brünen, Turay

Die Halbzeitansprache zeigte auf jeden Fall Wirkung, denn bereits in der 60. Minute stand es nach Toren von Yasin-Cemal Kaya (53.) und Manuel Schiebener (60.) 2:2. Ein Kompliment sprach Jaouri noch den Spielern aus, die eingewechselt wurden. So bewies der Übungsleiter gerade mit Mohamed Yassin Benslaiman Benktib ein goldenes Händchen, denn der Joker erzielte die beiden Tore zum 4:2-Sieg im Alleingang (90.+5, 90.+8).

„So eine Hinrunde, auch mit dem Trainerwechsel, schweißen eine Mannschaft nur noch mehr zusammen. Wir freuen uns auf die Rückrunde“, blickte Lenz positiv auf die nun abgeschlossene Hinrunde zurück. Auch Jaouri stieß in ein ähnliches Horn. „Es sind so Spiele wie heute, an denen man festmachen kann, wie sehr die Mannschaft zusammengewachsen ist.“

Wir haben das Spiel gedreht, sind zu Hause weiterhin ungeschlagen und sehr glücklich. Ismail Jaouri

„Das zeigt noch einmal, welche Qualität dieser Kader hat. Wir wollten mit Marco de Stefano noch einmal frischen Wind bringen und unseren Doppelpacker, Mohamed Benslaiman Benktib. Wir haben das Spiel gedreht, sind zu Hause weiterhin ungeschlagen und sehr glücklich“, beschloss Jaouri die Pressekonferenz.

Im neuen Jahr wartet das Spitzenspiel gegen die SpVg Schonnebeck, doch ein Heimspiel folgt noch in diesem Kalenderjahr. In der kommenden Woche empfängt die Jaouri-Elf, ebenfalls am Freitag (13. Dezember), den SV Sonsbeck. Anstoß in der IMS Arena ist erneut um 19:30 Uhr.