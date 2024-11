Oberliga Westfalen: 13 Spiele, sieben Tore - SG Finnentrop schnappt sich Westfalenliga-Torjäger

Die SG Finnentrop/Bamenohl rüstet für die Oberliga auf. Torjäger Anas Akhabach kommt vom RSV Meinerzhagen und verstärkt die Offensive in der Rückrunde.

Die SG Finnentrop/Bamenohl befindet sich in einer schwierigen Phase: Seit acht Spieltagen wartet das Team in der Oberliga Westfalen auf einen Sieg. Mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze und der zweitschlechtesten Offensive der Liga ist es naheliegend, dass der Verein auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen für die Rückrunde sucht.

Nun wurde der erste Winter-Transfer bekanntgegeben: Der 23-jährige Flügelspieler Anas Akhabach wechselt aus der Westfalenliga in die Oberliga und soll der SG Finnentrop/Bamenohl im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Mit sieben Toren in 13 Spielen für den RSV Meinerzhagen hat Akhabach in der laufenden Saison seine Qualität unter Beweis gestellt und wagt nun den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat den Wechsel strategisch klug vorbereitet, denn im Winter wird Bernie Lennemann den Verein verlassen. Der 21-jährige Stürmer wurde bereits im Sommer vom 1. FC Köln II verpflichtet, konnte aufgrund der Transfersperre der Kölner jedoch nicht sofort wechseln und wurde daher für ein halbes Jahr zurück nach Finnentrop verliehen. Nun steht sein endgültiger Abschied bevor. Mit Akhabach hat die SG rechtzeitig einen Nachfolger gefunden, der die entstandene Lücke in der Offensive schließen soll.

In einer Pressemitteilung spricht der Verein über den Neuzugang: "Ahkabach bringt ein hohes Tempo auf der Außenbahn mit, ein gutes Eins-gegen-Eins-Verhalten und einen starken Abschluss."

In Finnentrop hatte die Hinrunde der aktuellen Oberligasaison mehr Tiefen als Höhen zu bieten. Verletzungsprobleme plagten die Mannschaft enorm, sodass zeitweise unglaubliche 14 Spieler gleichzeitig ausfielen. Der sportliche Leiter der SG, Jan Hüttemann, bezeichnete die aktuelle Spielzeit treffend als "Seuchensaison". Trotz der Rückschläge bleibt die SG kämpferisch und hofft, mit neuen Kräften in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern.