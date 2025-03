Bitterer Verlust für SG Finnentrop: Offensiv-Leistungsträger Johannes Thiemann verlässt den Klub im Sommer und schließt sich Ligakonkurrent Westfalia Rhynern an.

Zwar ist die SG Finnentrop/Bamenohl mit 27 Zählern auf dem viertletzten Rang der Oberliga Westfalen nicht in akuter Abstiegsnot, doch der Blick sollte eher nach unten als nach oben gerichtet sein.

Rein rechnerisch ist nämlich noch alles drin - auch wenn der letzte 2:0-Auswärtserfolg gegen den ärgsten Konkurrenten im Abstiegskampf, die Concordia Wiemelhausen, für ein kleines Polster bei Finnentrop sorgte.

Zuletzt vermeldete der Klub zusätzlich gute Neuigkeiten: Mit Eren Albayrak, der mit seinen zehn Toren und fünf Vorlagen das Herzstück der Offensive der SG Finnentrop darstellt, gab der zentrale Mann der Offensive zuletzt seine Zusage für die kommende Saison. Mit seinem eindrucksvollen Viererpack beim 4:3-Auswärtssieg in Ahlen sicherte er schon wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Doch nun wurde bekannt, dass sein bedeutendster Zuarbeiter, Johannes Thiemann, die SG Finnentrop/Bamenohl im Sommer verlassen wird. In Kombination sorgen alleine Thiemann und Albayrak mit einer addierten Anzahl von 26 Scorerpunkten für den Großteil des Offensiv-Outputs der Sauerländer.

Sieben Mal legte Thiemann für seine Mitspieler auf, vier Mal traf er selbst ins Schwarze. An einem Drittel der 33 Tore der SG Finnentrop/Bamenohl war er damit beteiligt. Dadurch hat er sich ins Oberliga-Rampenlicht geschossen: Denn mit Westfalia Rhynern ist ein echtes Spitzenteam mit großen Ambitionen auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden - mit einem alten Bekannten auf der Trainerbank.

Ab Sommer wird der Offensivmann für die Westfalia Rhynern auf Torejagd gehen. Thiemann spielte vor seinem Wechsel in die Oberliga lange für den SC Neheim in der Westfalenliga 2, schoss dort Tore wie am Fließband. Sein damaliger Trainer: Alexander Bruchhage.

Seit Sommer vergangenen Jahres trainiert Alexander Bruchhage nun die Westfalia Rhynern, ist ein Gesicht des aktuellen Erfolges bei der Westfalia. Gut möglich, dass der 50-Jährige bei diesem Transfer also seine Finger im Spiel hatte.

Denn unter seine Ägide erzielte Thiemann in beachtlichen 148 Partien für den SC Neheim 52 Tore in Westfalenliga und -pokal. Es sind also zwei alte Bekannte, die ab Sommer wieder zusammenarbeiten. Dass Thiemann das Zeug für die Oberliga hat, stellt er aktuell bei der SG Finnentrop/Bamenohl eindrucksvoll unter Beweis.