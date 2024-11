Verteidiger Mohammed Tolba hat den zweiten Kreuzbandriss hinter sich und konnte in der U21 des VfL Bochum erstmals wieder durchspielen. Jetzt hofft er auf sein baldiges Bundesdebüt.

Mit 20 Jahren ist Mohammed Tolba immer noch einer der jüngsten Akteure im Profikader des VfL Bochum. Doch die schweren Verletzungen, die das Nachwuchstalent schon erleiden musste und erfolgreich überstanden hat, erleben manche Fußballer in ihrer ganzen Karriere nicht.

Im Januar zog sich der Verteidiger im Testspiel einen Kreuzbandriss zu - bereits der Zweite in seiner noch jungen Laufbahn. Damit fehlte er dem Bundesligisten monatelang.

Dennoch verlor Tolba auch durch diesen Rückschlag nie den Glauben an sich selbst und kämpfte sich wieder zurück auf den Platz. Mental half ihm dabei auch Ex-Geschäftsführer Sport Patrick Fabian, der in seiner aktiven Laufbahn vier Kreuzbandrisse überstand. „Bevor er den Verein verlassen hat, habe ich mich mit ihm oft ausgetauscht. Wenn es um Verletzungen geht, hat er alles durchgemacht“, erzählt Tolba und betont, dass er vom VfL aus allen Bereichen Unterstützung erhielt: „Alle im Verein standen hinter mir und haben mir Mut zugesprochen, sodass ich einfach nicht aufgegeben habe und jetzt endlich wieder auf dem Platz stehe.“

Im Oktober gab der Defensivmann schließlich sein Comeback in Bochums U21. Beim jüngsten 3:0-Sieg des Oberliga-Spitzenreiters gegen die SG Wattenscheid 09 durfte er nun endlich auch wieder erstmals über die vollen 90 Minuten ran und erzielte als Innenverteidiger sogar den wichtigen 1:0-Führungstreffer nach einer Ecke. „Das war ein überragendes Gefühl. Mit 6000 Zuschauern im Stadion - toll für das ganze Team. Natürlich hat die Stimmung bei den Fans auch nochmal beeinflusst, dass wir aktuell Tabellenführer sind. Alle waren heiß und hatten Bock. Das haben wir mit rausgenommen und die drei Punkte eingefahren", erklärt Tolba.





Anfang 2023 bekam Tolba seinen ersten Profivertrag vorgelegt. Damals unterschrieb der damalige Kapitän der Bochumer U19 einen Vertrag bis 2025. „Dass er Fußball spielen kann und ein guter Verteidiger ist, hat er wieder mal unter Beweis gestellt. Er ist ein unfassbar talentierter Junge, der zwei Jahre nicht gespielt hat“, lobt U21-Trainer Heiko Butscher den gebürtigen Essener mit ägyptischen Wurzeln.

Du brauchst einfach Spielpraxis und die bekommt er bei mir. Das soll er jetzt sechs, sieben Spiele durchziehen und dann ist er wieder voll drin Heiko Butscher über Tolba

Unter dem 44-Jährigen reifte Tolba bereits im Talentwerk. Dementsprechend weiß der Coach genau, wie er seinen Youngster wieder langsam ranzuführen hat: „Du brauchst einfach Spielpraxis und die bekommt er bei mir. Das soll er jetzt sechs, sieben Spiele durchziehen und dann ist er wieder voll drin."

Jetzt gilt es für Tolba, wieder in gewohnte Abläufe zu kommen und sich weiterhin zu beweisen. Mit einem großen Ziel vor Augen: „Ich will in dieser Saison weiterhin mein Talent zeigen und hoffe, dass ich dann bald mein Bundesligadebüt feiern darf", verriet der Verteidiger.

Bleibt er in den nächsten Wochen konstant am Ball, wird VfL-Cheftrainer Dieter Hecking früher oder später nicht drumherum kommen, das Juwel in den Spieltagskader zu berufen.