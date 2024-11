Die Sportfreunde Niederwenigern kämpfen in der Oberliga Niederrhein ums Überleben. Verletzungspech und wichtige Ausfälle erschweren die Mission Klassenerhalt zusätzlich.

Die Sportfreunde Niederwenigern feierten vor wenigen Monaten noch den Aufstieg. Jetzt kämpfen sie um den Klassenerhalt. Mit nur sieben Punkten und der schwächsten Offensive der Liga (13 Tore) belegen die Sportfreunde aktuell den letzten Platz der Oberliga Niederrhein.

Aber: Aus den letzten sechs Spielen verloren die Sportfreunde Niederwenigern nur zwei und holten gegen Union Nettetal den ersten Sieg der Saison. Trainer Marcel Kraushaar erklärt den Fehlstart und die jüngste Leistungssteigerung: „Wir haben es anfangs verpasst, uns an das Niveau in der Oberliga anzupassen. Mittlerweile wissen wir, wie wir die Qualität der Gegner annehmen müssen.

Dabei war auch ein Umdenken in der Spielweise nötig: „Wir können nicht mehr den Ballbesitzfußball spielen, der uns in der Landesliga zur Meisterschaft geführt hat. Stattdessen müssen wir die Gegner häufiger in unangenehme Situationen bringen“, ergänzt Kraushaar. Spielerisch scheint der Cheftrainer also Lösungen gefunden zu haben – doch nun stehen neue Herausforderungen bevor.

Eine Krankheitswelle hat den Kader der Sportfreunde zuletzt stark ausgedünnt. In den vergangenen Trainingseinheiten fehlten zahlreiche Spieler, und auch im nächsten Spiel wird man auf wichtige Stammkräfte verzichten müssen. Dominik Enz, der mit seinem Tor zum 2:2 gegen die Sportfreunde Baumberg noch für einen Punkt sorgte, fällt aus. Ebenso wird Dario Schumacher fehlen, der bislang nur ein Spiel in dieser Saison verpasst hat und eine feste Größe in der Startelf ist.

Die Ausfälle von Schumacher und Enz wiegen besonders schwer. Die beiden Offensivspieler haben zusammen sieben der insgesamt 13 Saisontore der Sportfreunde Niederwenigern erzielt – mehr als die Hälfte aller Treffer des Teams.

Trainer Kraushaar kommentiert die angespannten Personalprobleme: „Es sind bittere Ausfälle, und ich weiß noch nicht, wer bis Samstag fit sein wird. Aber das dürfen keine Ausreden für uns sein – der Kader ist breit genug.“

Abschließend bleibt die Frage: Was ist für die Sportfreunde Niederwenigern in dieser Saison noch drin? Kraushaar gibt sich optimistisch: „Wenn wir an unsere Leistungen der letzten Spiele anknüpfen, werden wir die Klasse halten können."

Am Samstag steht für die Sportfreunde Niederwenigern ein echter Härtetest an. Zu Gast im heimischen Stadion ist der Tabellenachte SV Sonsbeck. Anpfiff ist um 17:00 Uhr am Glück auf Sportplatz.