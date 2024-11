In der Oberliga Westfalen sind am Wochenende die Augen auf das Bochumer Derby gerichtet. Die U21 des VfL Bochum trifft auf Wattenscheid. Zum ersten Mal seit 2015.

2015 gab es zuletzt ein Derby zwischen der U21 des VfL Bochum, die zwischenzeitlich vom Spielbetrieb abgemeldet war, und der SG Wattenscheid 09.

Am Samstag (23. November, 13 Uhr) steht dann endlich wieder ein Derby an. Und die Teams können sich im Ruhrstadion auf eine große Kulisse freuen. Es sind bereits weit über 4000 Karten verkauft, 600 davon in Wattenscheid, hier wurde der Vorverkauf gestoppt. Es wird aber eine Tageskasse geben, diese öffnet um 11:30 Uhr.

Für beide Seiten ist dies keine ganz normale Partie in der Oberliga Westfalen. Die aktive Fanszene der SGW ruft zur gemeinsamen Abfahrt in den benachbarten Stadtteil auf und schwor ihre Mannschaft nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Gievenbeck bereits ein: „Das wichtigste Spiel der Saison steht an. Da müssen wir zweihundert Prozent geben. Auf der Tribüne und auf dem Rasen. Wir wollen den Derbysieg!“, so der 09-Vorsänger.

Die Ausgangslage ist klar. Der VfL ist Tabellenführer und seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Die SGW konnte nur eine der letzten sechs Begegnungen gewinnen und geht daher als Underdog in die Partie.

Doch ein Derby ist selten eine normale Partie - auch für die Fans nicht. Die Wattenscheider planen eine gemeinsame Anreise zum Ruhrstadion samt Fanmarsch. Treffpunkt ist am Samstagmorgen um 10 Uhr am Wattenscheider Bahnhof. Gegen 10.30 Uhr fährt dann der Zug zum Bochumer Hauptbahnhof. Dort startet der Fanmarsch zum Stadion, der von der Polizei begleitet wird.

RevierSport wird natürlich auch live vor Ort sein und die Partie tickern. Wer die 90 Minuten im Stream sehen möchte, der kann das auch tun.

Die WAZ überträgt das Spiel am Samstag im Livestream. Kommentiert wird die Partie von Stefan Sander, Nils Stakemeier ist für die Videoproduktion zuständig. Hier geht es direkt zum Livestream. Unsere Vorberichterstattung beginnt um etwa 12.40 Uhr.