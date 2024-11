Für die SG Wattenscheid 09 steht das Spiel des Jahres an. Nächsten Samstag steigt das langersehnte Stadtderby gegen den VfL Bochum II im Vonovia Ruhrstadion. Die Fans sind heiß.

Neun lange Jahre mussten die Fans der SG Wattenscheid 09 warten, am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Es geht zum großen Rivalen, dem VfL Bochum II. Im Jahr 2015 wurde die U21 des Bundesligisten aus Kostengründen vorübergehend abgemeldet. Nun steht das erste Stadtderby seit der Wiedereinführung zu Saisonbeginn (23. November, 13 Uhr, RS-Liveticker) auf dem Plan.

Kurzer Rückblick: Die Bilanz der letzten vier Aufeinandertreffen, damals noch in der Regionalliga West, spricht für die Wattenscheider. Auf zwei Siege in der Spielzeit 2023/14, folgten ein Remis und eine Niederlage im bislang letzten Duell. Das diesjährige Oberliga-Highlight wird aufgrund der Fanrivalität als Risikospiel eingestuft und somit im Vonovia Ruhrstadion ausgetragen.

Die aktive Fanszene der SGW ruft zur gemeinsamen Abfahrt in den benachbarten Stadtteil auf und schwor ihre Mannschaft nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Gievenbeck bereits ein: „Das wichtigste Spiel der Saison steht an. Da müssen wir zweihundert Prozent geben. Auf der Tribüne und auf dem Rasen. Wir wollen den Derbysieg!“, so der 09-Vorsänger.

Wattenscheids Cheftrainer Christopher Pache ließ sich ebenfalls früh von den Emotionen anstecken und ist bereits eine Woche vorher im Derbyfieber: „Jetzt ist VfL Bochum-Modus. So früh bin ich noch nie in einen Gegner reingegangen, aber das muss ganz anders gelebt werden. Wenn wir unsere Intensität und Wucht mitbringen, dann wird das ein sehr ansehnliches Spiel.“

Trotzdem sind bei einem Derby nochmal ein paar Prozent mehr von anderen Komponenten gefragt. Da werden haufenweise Emotionen einfließen. Christopher Pache

Ein ganz besonderes Feeling dürfte dann auch Verteidiger Tim Kaminski verspüren. Der 25-Jährige stammt mitunter aus dem VfL-Talentwerk, lief von 2016 bis 2018 für die Nachwuchsmannschaften der Blau-Weißen auf. „Damals, in der Jugend, habe ich im Stadion sogar noch mit den Profis trainiert. Dementsprechend wird das schon speziell für mich. Die Mannschaft freut sich brutal auf eine volle Tribüne und dieses geile Spiel“, appellierte der gebürtige Bochumer.

Um dem Oberliga-Tabellenführer ein Beinchen stellen zu können, braucht es eine kämpferische Grundhaltung. Stichwort Mentalität: Zuletzt hat die SGW gegen zwei Spitzenteams insgesamt vier Punkte (2:1, 1:1) erspielt - jeweils nach Rückstand. Rechtzeitig vor dem Derby ist der Traditionsklub damit wieder in der Spur. „Die Ergebnisse beflügeln, das war ganz wichtig für den Kopf. Jetzt gehen wir mit einem ganz anderen Gefühl darein“, so Kaminski.

"Gänsehaut vorprogrammiert" - Große Kulisse wird erwartet

Beide Parteien, der VfL und die SGW, hoffen auf eine beachtliche Kulisse und ein friedliches Spiel. Aufgrund der aktuellen Erfolgswelle der Heiko-Butscher-Elf dürften nächsten Samstag zahlreiche Bochum-Fans ins Ruhrstadion pilgern und den Amateuren die Daumen drücken. Aus Wattenscheid werden ebenfalls einige hundert Anhänger erwartet. Ob vielleicht sogar der Saisonrekord geknackt wird?

„Das ist für mich noch nicht wirklich greifbar“, verriet Coach Pache und unterstrich seine Vorfreude: „Sobald man das Stadion betreten wird, ist dann aber Gänsehaut vorprogrammiert. In der Vorbereitung gehen wir dieses Spiel taktisch an wie jedes andere auch. Trotzdem sind bei einem Derby nochmal ein paar Prozent mehr von anderen Komponenten gefragt. Da werden haufenweise Emotionen einfließen.“