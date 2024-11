Der SC Union Nettetal vollzieht zum 1. Januar 2025 einen Trainerwechsel. Jetzt steht der Nachfolger von Andreas Schwan auch fest.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport über das Aus von Andreas Schwan nach achteinhalb Jahren als Trainer des SC Union Nettetal berichtet. Mit Kemal Kuc hat diese Redaktion auch den Nachfolger genannt.

Zu diesem Zeitpunkt wollte der zum Sommer 2025 scheidende Sportchef Dirk Riether gegenüber RS weder das Schwan-Aus noch dessen Nachfolger Kuc bestätigen. Mittlerweile hat der Verein den Abgang von Trainer-Urgestein Schwan offiziell verkündet und auch Kuc als neuen Cheftrainer des abstiegsbedrohten Oberligisten und Niederrheinpokal-Halbfinalisten - Gegner ist dann im März 2025 der MSV Duisburg - vorgestellt.

"Wir sind froh, dass wir mit Kemal Kuc die Nachfolge auf der Trainerposition klären konnten und wir, genau wie Andreas Schwan, auch weiterhin einen Topfachmann haben, der auch menschlich zu uns passt. Das ist uns immer wichtig. Kemal war bei beiden Vorgängervereinen jeweils fünf Jahre tätig. Wir sind kein Verein, der einen Trainer immer nur für ein Jahr verpflichtet. Das ist nicht nachhaltig. Wir hätten daher nichts dagegen, wenn die Amtszeit ähnlich lange, wie bei Andreas, andauern würde. Wenn die Zeit dann noch ähnlich erfolgreich ist, dann wäre das umso besser", erklärt Sportchef und Abteilungsleiter Riether gegenüber dem Portal "amafuma.de".

Bis zum vergangenen Sommer war Kuc Trainer des Landesligisten 1. FC Viersen. Er stieg mit Viersen aus der Bezirks- in die Landesliga auf und hielt den 1. FC vier Jahre in der 6. Liga. In 102 Pflichtspielen als Viersen-Coach kann der 45-jährige Kuc, der zuvor auch die Spielvereinigung Odenkrichen trainierte, auf einen Punkteschnitt von 1,62 Zählern pro Partie verweisen.

Kuc sagt: "Ich hatte nicht geplant, dass ich zur Winterpause wieder als Trainer einsteige. Jetzt muss ich meinen Urlaub für das kommende Jahr verschieben. Doch ich habe richtig Lust auf die Aufgabe in Nettetal. Nettetal ist eine gute Adresse in der Oberliga. Ich kenne bereits einige Spieler und habe mir das Spiel im Niederrheinpokal gegen Bocholt angeguckt. Ich sehe genügend Potenzial in der Mannschaft und glaube fest an den Klassenerhalt. Wir werden alles geben, das Union Nettetal auch im kommenden in der Oberliga spielen wird. Der Verein und die Mannschaft haben das absolut verdient."