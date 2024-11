Die Zweitvertretung des VfL Bochum hat den nächsten Sieg in der Oberliga Westfalen eingefahren. Am nächsten Spieltag steigt dann das Derby gegen die SG Wattenscheid 09.

Der VfL Bochum bleibt weiterhin das Maß der Dinge in der Oberliga Westfalen und feierte den fünften Sieg in Folge. Mit 4:1 wurde die SG Finnentrop/Bamenohl besiegt.

Der VfL Bochum II hat sich in der Oberliga Westfalen mittlerweile viel Respekt verschafft, so dass die Gegner gegen den Bochumer U21-Nachwuchs sehr defensiv agieren. So auch zu Beginn dieses Spiels.

Nach zwölf Minuten die erste Großchance für den VfL Bochum II: Top-Torjäger Semin Kojic nahm ein Anspiel mit einem guten ersten Touch intelligent mit und kam aus kurzer Distanz zum Abschluss. Sein Schuss war allerdings zu unplatziert und wurde vom Gäste-Keeper per Fußabwehr entschärft.

Dann folgte eine Drangphase der Gäste aus dem Sauerland: Pfosten in der 21. Minute! Finn Kremer nahm eine Vorlage direkt ab und traf den linken Torpfosten. Und in der 22. Minute folgte der nächste Aluminium-Treffer der Gäste, bevor es im Bochumer Netz zappelte: Die Gäste erkämpften sich nach 25 Minuten die verdiente Führung. Lennemann verwertete eine Flanke zum 1:0.

Die Mannschaft von Heiko Butscher brauchte ein wenig, bis sie zum Ende der ersten Halbzeit einen Gang hochschaltete und erst den Ausgleich durch Innenverteidiger Daniel Hülsenbusch (38.) erzielte und dann durch Lennart Koerdt (43.) in Führung ging.

In der zweiten Halbzeit machte der VfL II dann recht schnell alles klar: Semin Kojic blieb cool vom Punkt und verwandelte zum 3:1 per Elfmeter für die Bochumer. Nicolas Abdat (70.) erhöhte auf 4:1.

Am Samstag (22. November, 13 Uhr) folgt dann das Derby gegen die SG Wattenscheid 09.

[b]Die Statistik zum Spiel[/b]

VfL Bochum II: Rölleke - Bernsdorf, Hülsenbusch (72. Dabrowski), Grote, Tasic - Nana, Holtkamp (82. Erdelkamp), Dreca, Koerdt (72. Zajkowski), Özdemir (68. Abdat) - Kojic (68. Heuser)

SG Finnentrop/Bamenohl: Taach - Musangu, Kolberg, Hennes, Kümhof - Kremer, Herrmann (85. Epe), Albayrak, Meyer, Chatar - Lennemann

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis

Tore: 0:1 Lennemann (25.), 1:1 Hülsenbusch (38.), 2:1 Koerdt (43.), 3:1 Kojic (60.), 4:1 Abdat (69.)

Zuschauer: 250