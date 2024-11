Damit war nicht zu rechnen. Die U21 des VfL Bochum dominiert die Oberliga Westfalen - seit dem ersten Spieltag gab es keine Pleite mehr.

Vor der Saison wusste man in der Oberliga Westfalen nicht so ganz, wo man die U21 des VfL Bochum einordnen sollte. Die Mannschaft wurde neu an den Start geschickt, alles musste neu aufgebaut werden.

Der Start ging dann beim TuS Ennepetal in die Hose, doch es sollte bis heute die einzige Niederlage bleiben. Es folgten zwölf Partien ohne Niederlage, die letzten vier Begegnungen wurden allesamt gewonnen.

Am Sonntag gab es gegen Kellerkind Victoria Clarholz einen 3:1-Sieg - die Bochumer bleiben Spitzenreiter - und das schon mit fünf Punkten Abstand zum Zweiten, den Sportfreunden aus Siegen. Auch Preußen Münster II auf Rang drei hat fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

VfL-Coach Heiko Butscher bilanziert nach dem bisherigen Saisonverlauf: "Wir bleiben demütig, haben aber eine super Basis geschaffen. Wir verteidigen das auch als Mannschaft gut. Die Mannschaft ist gierig, sie weiß, dass wir das im Training immer wieder erarbeiten müssen. Wir haben eine variable Mannschaft gegründet, wir können auf alles reagieren."

So auch in Clarholz, wo Tolga Özdemir den VfL in Führung brachte, Sergio Gucciardo aber ausgleichen konnte. Es folgte ein Doppelpack von Semin Kojic, der nun schon bei elf Saisontoren liegt.

Butscher: "Das war ein verdienter Sieg. Aber man muss auch dem Gegner ein Lob zollen, sie haben uns alles abverlangt. Wir haben leider nach der Führung schnell ein Gegentor bekommen. Und das per direkt verwandeltem Eckball."

Doch Bochum hat noch einen Knipser, der brachte die Bochumer anschließend wieder auf die Siegerstraße. Und das wurde einer ganz speziellen Person gewidmet. Und zwar Marc-André Kruska, der ab dieser Woche bei den Profis die Stelle als Co-Trainer von Dieter Hecking einnehmen wird.

Butscher: "Wir wollten Marc-André Kruska einen Sieg zum Abschied schenken, das haben wir geschafft. Daher war es ein tolles Wochenende. Wir haben uns jetzt ein schönes Polster erspielt."