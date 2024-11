Die Spitzengruppe in der Oberliga Westfalen bleibt auch nach dem 13. Spieltag nah beisammen. Der Tabellenführer heißt wieder einmal VfL Bochum II.

Spektakuläre Ergebnisse waren bei den Sonntagsspielen des 13. Spieltags der Oberliga Westfalen eher Mangelware. Viele enge Duelle entsponnen sich da - und als Gewinner ging mal wieder der VfL Bochum II aus dem Spieltag.

Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher scheint in dieser Saison immer mehr zu einem Aufstiegskandidaten zu werden. Das 3:0 (1:0) gegen den TuS Bövinghausen war bereits das elfte Spiel in Folge ohne Niederlage für die Bochumer.

Lennart Koerdt (11.), Semin Kojic (49.) und Benjamin Dreca (65.) trafen für die Bochumer. Agon Elezi verschoss in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter. Nach Gelb-Rot gegen Amer Hodza (51.) spielte der VfL einen Großteil der zweiten Halbzeit in Überzahl.

Die Sportfreunde Siegen hätten mit einem Sieg noch enger an den Bochumern dranbleiben können. Allerdings kam die Elf von Thorsten Nehrbauer nicht über ein 0:0 beim SV Schermbeck hinaus. Siegen bestimmte das Spiel, aber ein Tor wollte nicht herausspringen.

So auch nicht bei der SG Wattenscheid 09, die nach dem 0:2 gegen die Spvgg Erkenschwick nun schon seit vier Spielen auf einen Punktgewinn wartet und so langsam den Blick nach unten in der Tabelle richten muss.

Wieder nach oben schaut Westfalia Rhynern, die sich immer mehr in der Spitzengruppe festzusetzen scheinen. Sie gewannen gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:0. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, aber auch hier blieben etliche Chancen ungenutzt.

Für den dritten Bochumer Oberligisten geht der Kampf um Punkte im Abstiegskampf indes weiter wie gewohnt. Concordia Wiemelhausen unterlag zu Hause dem TuS Ennepetal mit 1:2. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Tim Wasserloos war am Ende zu wenig, um noch für einen Punktgewinn zu sorgen.

Der 1. FC Gievenbeck und Victoria Clarholz trennten sich derweil mit 1:1. Clarholz verbleibt dadurch im Tabellenkeller, Gievenbeck verpasst ein wenig den Anschluss an die Spitze, ist aber noch nicht abgeschlagen.

Der Spieltag in der Übersicht SV Lippstadt - Rot Weiss Ahlen 2:2 (2:1) Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund 2:3 (0:1) Spvgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09 2:0 (1:0) SV Schermbeck - Sportfreunde Siegen 0:0 Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 (0:1) 1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz 1:1 (0:0) Westfalia Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl 4:0 (2:0) VfL Bochum II - TuS Bövinghausen 3:0 (1:0) SC Verl II - Eintracht Rheine 0:1 (0:0) spielfrei: SpVgg Vreden

Den Spieltag beschlossen am Sonntagnachmittag der SC Verl II und Eintracht Rheine. Die Gäste nahmen dort mit 1:0 drei Punkte mit nach Hause.

Bereits am Freitagabend trennten sich die beiden Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt und Rot Weiss Ahlen mit 2:2.

Einen wichtigen Sieg fuhr indes der ASC 09 Dortmund ein. Die Aplerbecker konnten das Spitzenspiel gegen den SC Preußen Münster II mit 3:2 für sich entscheiden.