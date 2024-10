Der U21 des VfL Bochum festigt dank eines 3:1-Auswärtssiegs bei Rot Weiss Ahlen die Tabellenführung. RWA-Trainer Björn Joppe kritisierte den Unparteiischen heftig.

Nachdem die Sportfreunde Siegen für eine Nacht die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen übernommen hatten, eroberte sie der VfL Bochum II dank eines 3:1-Auswärtssiegs am 12. Spieltag bei Rot Weiss Ahlen wieder zurück.

Dabei trugen sich die beiden Profi-Leihgaben Lennart Koerdt (17.) und Agon Elezi (45.) in die Torschützenliste ein, Tolga Özdemir (20.) traf ebenfalls für die U21 des VfL. Der Ahlener Treffer von Neuzugang Marvin Pourié per Elfmeter kam zu spät (82.).

Die Vorfreude vor dieser Partie war bei VfL-Coach Heiko Butscher groß, weil er in seiner Spielerlaufbahn noch gegen RWA in der 2. Bundesliga gespielt hat. "Meine Mannschaft hat es sehr, sehr gut gemacht, wir sind sehr stolz. Gerade weil wir wissen, dass Ahlen eine gute Mannschaft hat und sehr unangenehm spielen kann", lobte Butscher die Leistung seiner Truppe.

Besonders das vorentscheidende 3:0 kurz vor der Pause fiel aus Sicht des 44-Jährigen zu einem guten Zeitpunkt, weil Ahlen dem VfL in dieser Phase auch einiges abverlangt habe. Lediglich die Chancenverwertung bemängelte Butscher: "In der zweiten Halbzeit hätten wir schon frühzeitig den Deckel draufmachen können. Das haben wir aber nicht, so werden solche Spiele am Ende nochmal eng und hektisch. Wir konnten aber alles gut wegverteidigen."

Rot Weiss Ahlen: Hahnemann – Breuer, Holthaus (53. Polk), Hornbruch – de Lemos, Tankulic, Moustfa, Osmani (53. Heering) – Pourié – Wöstmann, Köse (65. Niculai) VfL Bochum II: Rölleke – Bernsdorf, Hülsenbusch, Grote, Tasic – Holtkamp, Njike Nana – Koerdt (90. Erdelkamp), Elezi (90.+2 Zajkowski), Özdemir (69. Heuser) - Kojic (79. Dreca) Schiedsrichter: Florian Visse Tore: 0:1 Koerdt (17.), 0:2 Özdemir (20.), 0:3 Elezi (45.), 1:3 Pourié (82., HE) Zuschauer: 584

Auf Seiten von Rot Weiss Ahlen erhitzte besonders eine Szene die Gemüter: Unmittelbar vor dem 3:0 kam Tim Breuer nach einem harten Zweikampf zu Fall, die Pfeife des Unparteiischen Florian Visse blieb allerdings stumm, Elezi schoss direkt im Anschluss das Tor. Nachdem Visse zur Pause pfiff, ging RWA-Trainer Björn Joppe aufs Feld und redete mit dem Unparteiischen. Der Schiedsrichter zückte daraufhin die Rote Karte.

"Der Schiedsrichter verliert uns das Spiel. Wenn du mit einem 0:2 in die Pause gehst, kommst du auch nochmal ganz anders raus. Für mich ist das ein klarer Freistoß. Er pfeift jeden Körperkontakt im Mittelfeld, aber da macht er es nicht", schimpfte der Ahlen-Trainer und redete sich in Rage. "In Deutschland diskutieren wir darüber, ob wir 65-Jährigen den Führerschein wegnehmen, da sollte der Verband mal überlegen, ob man solchen Schiedsrichtern auch die Lizenz wegnimmt."

Für seine Rote Karte hatte Joppe ebenfalls kein Verständnis: "Ich habe ihn in keinster Weise beleidigt. Wenn man dann Rot kriegt, nur weil man beim Halbzeitpfiff auf den Platz geht, dann hat er in dem Job nichts zu suchen."

Trotz des Ergebnisses war der 45-Jährige auf die Leistung seiner Mannschaft stolz: "Wir haben definitiv mehr verdient gehabt. Wir hatten unsere Torchancen, das Spielglück war aber nicht auf unserer Seite. Die Mannschaft hat aber nie aufgegeben. Es sind zwei Gefühlswelten in mir: Einmal bin ich enttäuscht über die Niederlage, einmal stolz auf die Truppe."