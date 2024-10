In der Oberliga Niederrhein sind nun zwölf von 34 Spielen absolviert. Die Spitze rückt weiter näher beisammen.

Bereits am Freitagabend (25. Oktober) war Tabellenführer Spielvereinigung Schonnebeck im Einsatz und siegte mit 3:0 gegen das Schlusslicht Sportfreunde Niederwenigern. 29 Punkte haben die Schonnebecker mittlerweile auf dem Konto.

Dahinter folgen gleich fünf Mannschaften mit jeweils 25 Zählern. Der SC St. Tönis (2:1-Sieg gegen 1. FC Kleve, Anm. d. Red.), SSVg Velbert (4:0 gegen TVD Velbert) und VfB Homberg sowie VfB Hilden, die sich 0:0 voneinander trennten, und zu guter Letzt ETB Schwarz-Weiß Essen: Diese Teams stehen bei 25 Punkten.

Dabei meldete sich der ETB nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen sowie dem 1:4 im Niederrheinpokalspiel gegen den 1. FC Bocholt zurück. "Wir haben mit den beiden Niederlagen in der Meisterschaft und dem Pokalaus nun drei Niederlagen in Pflichtspielen erleiden müssen, was natürlich nicht unser Anspruch ist. Wir haben die Erwartungshaltung, dass wir als gesamtes Team eine Reaktion vom Ergebnis her zeigen, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren. Somit stehen wir am Sonntag unter Zugzwang", sagte Damian Apfeld vor dem Spiel.

Die Worte des ETB-Trainers wurden erhört. Lukas Korytowski schnürte einen Doppelpack, Almedin Gusic besorgte das dritte Tor und die Essener siegten mit 3:1 beim TSV Meerbusch. Am kommenden Wochenende geht es für den ETB mit einem Heimspiel gegen Germania Ratingen weiter. Dann ohne Trainer Apfeld, der überraschend seinen Rücktritt erklärte - RS berichtete.

Nah an dem Verfolger-Quintett ist nun auch der FC Büderich. Die Mannschaft von Kapitän Kevin Weggen gewann mit 3:1 bei Union Nettetal. Daud Gergery erzielte beide Büdericher Treffer.

2:2-Remis trennten sich derweil der SV Sonsbeck und SV Biemenhorst. Zwischen Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg und Mülheimer FC 97 gab es ebenfalls keinen Sieger. Hier stand es nach 90 Minuten 0:0. Damit bleibt Baumberg auf einem Abstiegsplatz stehen. Die Mülheimer haben aktuell einen kleinen Vorsprung von zwei Zählern auf die Abstiegszone.