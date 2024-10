Oberligist TSV Meerbusch rangiert nach elf Partien auf dem elften Tabellenplatz. Erfolgreichster Torschütze ist der erst 18-jährige Bojan Potnar.

In der Oberliga Niederrhein sorgt das Sturmduo Arne Wessels und Conor Tönnies seit Saisonbeginn für Furore. Die beiden jungen Angreifer der SpVg Schonnebeck erzielten zusammen bereits 23 Saisontore, Wessels führt mit 17 Treffern sogar die Torschützenliste an.

Es gibt jedoch auch einen weiteren 18-Jährigen, der bislang eine starke Runde spielt: Die Rede ist von Bojan Potnar. Der Stürmer des TSV Meerbusch war in 14 Pflichtspielen schon neunmal erfolgreich, in der Oberliga schoss er sechs Tore. Potnar, der hauptberuflich BWL studiert, spielt erst seit dieser Spielzeit für den TSV Meerbusch.

Zuvor war er für den VfB Hilden aktiv. In der Jugend wurde Potnar auch ein halbes Jahr an der Essener Hafenstraße ausgebildet. In der Rückrunde der Saison 2023/24 erzielte er in zwölf U19-Niederrheinliga-Partien für Rot-Weiss Essen fünf Tore.

Als Vorbereitung auf seine erste richtige Oberliga-Saison in Meerbusch wurde der 18-Jährige im Sommer für zehn Tage von Armin Reutershahn trainiert, der zuletzt als Co-Trainer von Edin Terzic tätig war. Der Sohn von Reutershahn spielt in der Jugend in Meerbusch. Potnars Berater Musa Dedeeli ist mit der Entwicklung seines Schützlings sehr zufrieden.

"Ich habe ihn im Sommer bei einem U-Spiel gegen Unterrath entdeckt. Gemeinsam mit seinen Eltern sind wir zu einem tollen Team geworden. Bojan ist ein äußerst ehrgeiziger Junge, der hart an sich arbeitet. Mit seiner Größe von 1,92 Meter und seiner Athletik ist er ein Unterschiedsspieler, der die Bälle sehr gut festmachen kann. Dazu hat er einen sehr starken linken Fuß. Auch Trainer Samir Sisic hält große Stücke auf ihn. Kurzum: Bojan ist ein klassischer Neuner, den man heute kaum noch findet", erklärt Dedeeli im Gespräch mit RevierSport.

Wie RS erfuhr, hat sich Potnar durch seine Leistungen ins Rampenlicht gespielt und einige Begehrlichkeiten geweckt. Es soll bereits erste Anfragen von deutschen Profiklubs und kroatischen Erstligisten geben. Wohin der Weg des talentierten Stürmers, dessen Vertrag in Meerbusch am Ende der Saison ausläuft, allerdings führt, ist noch unklar. Auch sein Berater lässt die Zukunft offen:

"Bojan hat das Potenzial, um im Profigeschäft mitzumischen. Er ist sehr bodenständig und holt sich immer wieder Tipps bei mir ab, woran er noch arbeiten soll. Meerbusch ist erstmal der erste Ansprechpartner, das ist klar. Der nächste Entwicklungsschritt muss gemeinsam gewollt und abgestimmt sein. Mal sehen, wo die Reise hingehen wird."