Der TSV Meerbusch verlor am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 1:4 beim Tabellenführer Schonnebeck. Trainer Sisic sah trotzdem eine gute Leistung seiner Mannschaft.

Am 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein musste der TSV Meerbusch im Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer, die Spielvereinigung Schonnebeck, antreten. Das Spiel ging zwar mit 1:4 verloren, jedoch zeigten die Gäste - besonders in der ersten Hälfte - einen engagierten und vielversprechenden Auftritt.

Der TSV ging als Zehntplatzierter als Underdog in diese Partie. Die Rolle nahm die Mannschaft von Trainer Samir Sisic jedoch gut an und bot dem Essener Tabellenführer die Stirn.

Cheftrainer Sisic war trotz der deutlichen Niederlage nicht unzufrieden mit dem, was seine Jungs auf den Platz gebracht haben. "Nach einem 1:4 ist es schwer, zu positiv zu sein. Das, was für mich in erster Linie zählt, sind Torchancen. In der ersten Halbzeit haben wir selbst vier dicke Chancen, von denen durchaus mal einer reingehen kann. Am Sonntag hat jedoch die Effektivität von Schonnebeck entschieden."

Zur zweiten Halbzeit flachte die Leistung der Gäste etwas. Das störte auch Sisic an der Seitenlinie. "Mit der zweiten Hälfte bin ich nicht ganz zufrieden, da wir 20 bis 30 Minuten nicht ins Pressing gekommen sind. Dadurch konnte der Gegner frei aufspielen. Da hat uns dann etwas die Gier gefehlt", blickt der 46-Jährige auf den zweiten Spielabschnitt zurück.

Verletzung von Noah Korczowski als Anfang vom Ende?

Knapp zehn Minuten nach Spielbeginn verletzte sich Noah Samuel Korczowski, Innenverteidiger beim TSV Meerbusch, an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Nach einem Zweikampf fiel der Verteidiger auf den Ball und musste behandelt werden. Erst spielte er weiter, musste dann doch verletzungsbedingt raus.

Für Sisic war das auch ein wichtiger Faktor im Spiel. "Unser Innenverteidiger verletzt sich leider bei einem normalen Zweikampf. Dann müssen wir kurz in Unterzahl spielen, müssen umstellen und bringen einen neuen Verteidiger rein. Der ist zwar sehr erfahren, aber dennoch war es für ihn ein Kaltstart. Genau in dieser Findungsphase ist dann halt ein Spitzenreiter da und bestraft uns in dieser unsortierten Phase."

Ob ohne die Verletzung von Korczowski das Spiel anders verlaufen wäre, kann niemand wissen. Klar ist: Die verletzungsbedingte Auswechslung hat etwas auf dem Platz verändert - und das hat man auch gemerkt.

Die nächste Begegnung in der Oberliga Niederrhein für den TSV Meerbusch steht gegen Germania Ratingen 04/19 (21.03., 19:30 Uhr) an. Ratingen belegt zur Zeit den achten Rang und steht vier Punkte vor dem TSV. Sisic und seine Mannschaft können dort einen wichtigen Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen.