Oberligist Rot Weiss Ahlen hat einen echten Königstransfer verkündet. Marvin Pourié, der reichlich Profi-Erfahrung vorzuweisen hat, hat an der Werse unterschrieben.

Sportlich läuft es bei Rot Weiss Ahlen noch nicht wirklich rund seit dem Abstieg aus der Regionalliga West in der vergangenen Saison. Die Ahlener belegen nach elf Spieltagen den zehnten Rang in der Oberliga Westfalen.

Am Mittwoch sorgte der Verein aus dem Münsterland mit einer Neuverpflichtung für Aufsehen: Marvin Pourié, der bereits seit September beim Oberligisten mittrainiert, hat einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnet. Der 33-jährige Mittelstürmer, der auch auf im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bringt eine beeindruckende Vita mit und gilt als absoluter Königstransfer für RWA.

Der Rechtsfuß wurde in der Jugend unter anderem beim FC Liverpool und Schalke 04 ausgebildet und schaffte bei den Königsblauen sogar den Sprung in den Profikader. Es folgten anschließend Stationen im Ausland bei den dänischen Klubs FC Kopenhagen und Randers FC, bevor er nach Deutschland zurückkehrte und beim Karlsruher SC seine Spuren hinterließ. Mit dem KSC wurde Pourié Torschützenkönig und stieg in die 2. Bundesliga auf.

Mit 165 Einsätzen in der 3. Liga und 34 Spielen in der 2. Bundesliga bringt der Mittelstürmer reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profi-Fußball mit. In der dänischen Superliga absolvierte er 134 Spiele, zudem lief Pourié zweimal in der Champions League für Kopenhagen auf.

Über seinen Wechsel zu Rot Weiss Ahlen sagte der 33-Jährige, der in seiner Laufbahn unter anderem mit Ahlens spielenden Co-Trainer Luka Tankulic zusammengespielt hat: "Ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Ich habe sofort gemerkt, dass hier etwas bewegt werden soll, und ich möchte Teil dieses Projekts sein. Natürlich freue ich mich auch darauf, wieder mit Luka zusammenzuspielen. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen, unsere Ziele zu erreichen. Der Vertrag bis zum Sommer 2025 gibt mir dabei Sicherheit, und ich bin bereit, alles für den Verein zu geben."

Tankulic gab zu Protokoll: "Marvin und ich haben schon früher zusammengespielt, und er bringt genau die Mentalität und Erfahrung mit, die wir in dieser Saison brauchen. Seine Torgefährlichkeit und seine Einstellung sind außergewöhnlich, und ich freue mich darauf, ihn jetzt wieder als Mitspieler bei Rot Weiss Ahlen zu haben."

Das ehemalige Talent des FC Schalke könnte bereit am 12. Spieltag sein Debüt für seinen neuen Klub feiern. Am Sonntag (27. Oktober, 15 Uhr) trifft Ahlen im heimischen Wersestadion auf die U21 des VfL Bochum.