Oberliga Niederrhein: SF Niederwenigern-Trainer mit Klartext - „So haben wir keine Chance“

Die Sportfreunde Niederwenigern erleiden gegen den FC Büderich eine deutliche Niederlage in der Oberliga Niederrhein und warten noch immer auf den ersten Sieg.

Mit einer klaren 1:4-Niederlage wurden die Sportfreunde Niederwenigern vom FC Büderich ins Ruhrgebiet geschickt. Damit konnte auch am elften Spieltag der Oberliga Niederrhein nicht der gewünschte Dreier erzielt werden - der Aufsteiger muss weiterhin Lehrgeld zahlen.

Dabei sah das Spiel in der ersten Halbzeit recht vielversprechend aus. Das frühe 0:1 von Daud Gergery konnte nach wenigen Minuten von Marc-Fabian Rapka ausgeglichen werden. Die Konter wurden aber nicht konsequent ausgespielt und in der zweiten Halbzeit gab es dafür die Rechnung: Antonio Munoz-Bonilla, Jan Niklas Kühling und Leon Jonah Lepper sorgten für eine deutliche Niederlage. Zwei Lattentreffer verhinderten dabei noch Schlimmeres.

Marcel Kraushaar, der Trainer der Gäste, war mit der ersten Halbzeit zufrieden, fand aber nach dem Spiel drastische Worte: „In der ersten Halbzeit haben wir eine ordentliche Leistung gebracht. Die zweite Halbzeit war unterm Strich nicht oberligawürdig. Das muss man so klar festhalten. So haben wir keine Chance.“

Das rettende Ufer - Platz 15 - ist noch immer fünf Punkte entfernt, woraus SF Niederwenigerns Trainer seine Hoffnung zieht: „Ich würde den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir sind noch in der Nähe, sodass wir da mit einer kleinen Serie herankommen können. Mit dem Einsatz bin ich zufrieden, aber die Oberliga erfordert mehr als das. Da müssen wir vieles besser machen.“

Der eine Treffer ändert nichts daran, dass Niederwenigern die schwächste Offensive der Oberliga Niederrhein stellt, was auch vom Trainer als eine der Schwachstellen ausgemacht wurde. Das nächste Spiel gegen die SpVg Schonnebeck sieht er aber als „weitere Chance, um zu zeigen, dass wir in die Oberliga gehören.“

Wobei die ernüchternde Bilanz aktuell eine andere Sprache spricht: Drei Punkte aus elf Spielen gab es – verteilt auf acht Niederlagen, drei Unentschieden und auf einen Sieg wartet man noch beim Aufsteiger.

Im Auswärtsspiel am kommenden Freitag (25. Oktober, 19:30 Uhr) dürfte es bei der SpVg Schonnebeck nicht leichter werden. In den darauffolgenden Wochen müssen dann Punkte her, soll die erneute Planung für die Landesliga nicht schon im Winter beginnen. Dann empfangen die Hattinger zunächst Union Nettetal (Platz 14) und sind anschließend bei Sportfreunde Baumberg (Platz 16) zu Gast.