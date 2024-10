Trotz eines verschossenen Elfmeters gewinnt der VfB Homberg das Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein gegen die zuvor ungeschlagene SSVg Velbert mit 2:0.

Das Topspiel in der Oberliga Niederrhein stieg am Samstagabend (19. Oktober) bei Flutlicht im PCC-Stadion des VfB Homberg. Sowohl die Heimmannschaft als auch die Gäste von der SSVg Velbert gingen mit reichlich Rückenwind in die Begegnung: Beide gewannen ihre vier letzten Liga-Partien. Velbert ist sogar zusammen mit dem Ligaprimus Schonnebeck eine von zwei Mannschaften, die noch keine einzige Niederlage einstecken musste.

Gute Voraussetzungen also für ein hochqualitatives Oberliga-Spitzenspiel. Und das Spiel fing gut an: Schon nach zwei Minuten hatte Mamadou Diallo Diallo die Führung für die Gäste auf dem Fuß, aber vergab und schoss über das Tor. Auf der anderen Seite versuchte es der VfB mit hohen Hereingaben - doch durch gutes Stellungsspiel köpfte Noah Abdel Hamid den Ball raus. Nach einer Ecke von Homberg stand er richtig und schädelte die Kugel von der Linie.

Dann wurde Hombergs Ryo Iwata von Yasin-Cemal Kaya im Strafraum gelegt. Zwar kam Andres Gomez Dimas noch zum Abschluss, doch der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Die Konsequenz: Elfmeter für den Gastgeber. Gomez Dimas, der nach seiner vergebenen Großchance selbst antrat, fand in Marcel Lenz seinen Meister - der Velbert-Schlussmann parierte seinen Elfmeter.

So hieß es 0:0 zur Pause. Kurz nach Wiederanpfiff fiel dann doch noch der erlösende Treffer für die Heimmannschaft. Vahidin Turudija war es, der aus abseitsverdächtiger Position startete und den Ball anschließend mit links ins rechte Eck befördert - 1:0 für den VfB in Minute 51.

Homberg: Hersey – Iwata (45.+1 Addo), Scheibe, Hohmann, Walker – Ota, Turudija (89. Berisha), Simoes Ribeiro (70. Manchev), Bartu – Bode (73. Schaar), Gomez Dimas (79. Ulrich) Hersey – Iwata (45.+1 Addo), Scheibe, Hohmann, Walker – Ota, Turudija (89. Berisha), Simoes Ribeiro (70. Manchev), Bartu – Bode (73. Schaar), Gomez Dimas (79. Ulrich) Velbert: Lenz – Yoshida, Numakunai, Abdel Hamid, Herzenbruch – Diallo Diallo (46. Glavas), Machtemes (86. Hassouni), Remmo (64. Benslaiman Benktib), Kaya (46. de Stefano) – Mehlich, Schiebener (46. Buzolli) Tore: 1:0 Turudija (51.), 2:0 Turudija (87.) Gelbe Karten: Simoes Ribeiro, Scheibe, Ulrich – Kaya, Numakunai, Abdel Hamid Bes. Vorkommnisse: Lenz hält Foulelfmeter von Gomez Dimas (22.) Schiedsrichter: Can Güzel

Anschließend gelang es Homberg, die Null zu halten und den Angriffen der Gäste standzuhalten. Kurz vor Abpfiff dann nochmal Entlastung für Homberg: Die Gastgeber waren frei durch, doch Abdel Hamid foulte, um Schlimmeres zu verhindern. Er konnte froh sein, weiterspielen zu dürfen. Den fälligen Freistoß setzte Turudija zwar zunächst noch in die Mauer, sein Nachschuss schlug allerdings unten rechts ein - nichts zu halten für Lenz. 2:0 für Homberg in der 88. Minute.

Und so fügt der VfB Homberg der SSVg Velbert tatsächlich die erste Saisonniederlage zu und überholt den Gegner damit in der Tabelle. Mit 24 Punkten steht Homberg nun auf Rang zwei hinter der SpVg Schonnebeck.