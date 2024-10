Das Aus im Niederrheinpokal besiegelte die künftige Eingleisigkeit bei der SSVg Velbert, doch es geht mit stolzem Blick nach vorne weiter.

Die SSVg Velbert spielt eine bis dato sehr ordentliche Saison. Bis zum Achtelfinal-Aus im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg war die Mannschaft aus Velbert in ihren beiden Wettbewerben noch ungeschlagen.

Mit 19 Zählern nach neun gespielten Spieltagen befindet sich die Elf von Ismail Jaouri auf Platz sechs und ist mittendrin im Aufstiegskampf - nur vier Zähler trennt sie von der Tabellenspitze, wo es sich die Spielvereinigung Schonnebeck gemütlich gemacht hat.

Mit der Niederlage im Pokal gegen den Tabellenführer der Regionalliga West war, wenn man von der Norm ausgehen möchte, zu rechnen, doch der Außenseiter präsentierte sich von seiner besten Seite.

Der Coach kündigte bereits im Vorfeld an, dass die Sport - und Spielvereinigung ihrem Spielstil treu bleiben wird und ihren Ballbesitz ausgerichteten Fußball auch gegen den klaren Favoriten durchsetzen wollen wird. Das war für alle 2150 Zuschauer der IMS-Arena zu erkennen.





In der ersten halben Stunde waren die Hausherren in Teilen sogar die tonangebende Mannschaft, konnten aus dem vielen Ballbesitz allerdings keine zwingenden Chancen kreieren. Dennoch war die Jaouri-Elf stets anwesend und bis zum 0:1 in der 54. Minute wirkte es jederzeit so, als ob die SSVg gefährlich werden könnte.

Am Ende reichte es zwar nicht für die Sensation, doch für eine Erkenntnis, die jeden Velbert-Fan mit Zuversicht stimmen sollte. "Das Team hat ein Gesicht gezeigt, mit welchem sich das Trainerteam und ganz Velbert identifizieren kann. Es war uns bewusst, dass man gegen Duisburg einen Sahnetag mit Kirsche obendrauf brauch - das war eben nicht der Fall", erklärte der Trainer in der Pressekonferenz.

Mit diesem Auftritt wird Jaouri jedoch sicherlich arbeiten können. Wie der MSV Duisburg hat auch Velbert den Anspruch, nach dem Abstieg aus der Regionalliga West im Vorjahr wieder eine Klasse höher zu spielen. Das machte der Coach ebenfalls klar: "Der Fokus gilt nun der Oberliga. Wir haben ähnliche Ambitionen wie der MSV und jetzt geht es dort weiter, um diese zu untermauern."

Weiter geht es für die SSVg Velbert auf jeden Fall mit einer Woche, die gespickt ist mit Topspielen in der Oberliga Niederrhein. Am 16. Oktober empfängt die SSVg den ETB SW Essen in der IMS-Arena, ehe es für die Jaouri-Elf nur drei Tage später zum VfB Homberg geht. Zwei Duelle, in denen Velbert zeigen kann, in welche Richtung es dann wirklich gehen soll.