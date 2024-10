Die Siegesserie des Spitzenreiters SpVg Schonnebeck riss am 9. Spieltag gegen Germania Ratingen, die Teams trennten sich mit 1:1. Davon profitierten die Verfolger.

Zum Abschluss der Englischen Woche in der Oberliga Niederrhein fand am Sonntagnachmittag (6. Oktober) der komplette 9. Spieltag statt. Alle 18 Mannschaften waren also im Einsatz.

Im Topspiel empfing Germania Ratingen den in den vergangenen Wochen furios aufspielenden Spitzenreiter SpVg Schonnebeck. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Ratingen das Spiel über weite Strecken kontrollierte, schlug der Ligaprimus eiskalt zu. James Shepard köpfte den Ball unglücklich ins eigene Tor, Schonnbeck ging somit in Führung (49.).

Beide Teams lieferten sich im zweiten Durchgang einen offenen Schlagabtausch, die Ratinger drängten auf den Ausgleich - und wurden in der 82. Minute für ihren Aufwand belohnt: Joker Edin Hadzibajramovic erzielte den 1:1-Ausgleich. Das war auch gleichzeitig der Endstand, somit musste die Spielvereinigung nach sechs Siegen in Folge mal wieder Punkte abgeben.

Die Chance für die Verfolger, Boden auf den Tabellenführer gutzumachen. Der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte einen 3:0-Heimsieg gegen den SV Sonsbeck und nutzte den kleinen Ausrutscher von Schonnebeck. Das Team von Trainer Damian Apfeld verkürzte den Rückstand auf den Stadtrivalen auf einen Zähler.

Weiter gut im Geschäft ist auch der VfB Homberg. Den Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg schlug der VfB mit 2:1 (1:0). Homberg verteidigte mit dem siebten Saisonerfolg den dritten Platz.

Lange sah es in der Begegnung zwischen dem 1. FC Kleve und dem VfB Hilden nach einer Nullnummer aus. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen und die Nachspielzeit lief, als Pascal Weber den Lucky Punch landete und den Hildenern mit seinem Tor doch noch drei Punkte bescherrte (90.+4).

Der TVD Velbert legte gegen Union Nettetal einen Traumstart hin und führte nach knapp zehn Minuten schon mit 2:0, gab das Spiel aber in der Folge aus der Hand und verlor am Ende mit 2:4.

Grund zum Jubeln hatte hingegen die SSVg Velbert, die sich auswärts beim 1. FC Monheim mit 2:0 (1:0) durchsetzen konnte und ebenfalls im oberen Tabellendrittel mitmischt.

Das Aufsteigerduell zwischen dem SV Biemenhorst und den Sporfreunden Niederwenigern endete torlos. Niederwenigern bleibt damit das Schlusslicht und muss weiter auf den ersten Dreier warten.

Dem TSV Meerbusch sollte der erste Sieg in dieser Saison gelingen. Beim SC St. Tönis fuhr der TSV einen 3:2-Erfolg ein. Torreich ging es auch zu in der Partie zwischen dem Mülheimer FC und dem FC Büderich. Der FCB behielt mit 4:3 (4:2) knapp die Oberhand trotz einer mehr als dreißigminütigen Unterzahl.