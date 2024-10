Maßgeblich am Erfolg der SpVg Schonnebeck beteiligt ist Kapitän Matthias Bloch. Dieser spricht über seine Ziele und das besondere Zusammenspiel mit den umworbenen Sturmjuwelen.

Matthias Bloch ist Kapitän und Abwehrchef der SpVg Schonnebeck und momentan maßgeblich am Erfolg der Schwalben in der Oberliga Niederrhein beteiligt.

Denn nicht nur der Teenie-Sturm überragt in dieser Saison, auch die Defensive steht sicher mit nur sechs Gegentoren nach acht Partien. Ein Verdienst des Routiniers, der in der Saison 2012/2013 nach Schonnebeck kam. Nach einer Station bei RuWa Dellwig kehrte er zur Saison 2021/2022 wieder zurück an den Schettersbusch.

Mittlerweile ist Schonnebeck für den 33-Jährigen etwas ganz Besonderes: „Sobald man die Anlage betritt, merkt man, wie familiär das Ganze hier ist und dass wir im ganzen Verein eine Einheit sind. Wir sind ein eher kleiner Verein, was trotzdem bei den Spielen los ist, ist einfach außergewöhnlich. Schonnebeck ist mittlerweile Familie.“

Für den gesamten Verein läuft diese neue Saison bislang hervorragend. Die Schonnebecker führen die Oberliga Niederrhein ungeschlagen mit 22 Punkten aus acht Spielen an.

Auffällig ist das Torverhältnis der Schonnebecker. Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies stellt sowohl die beste Defensive als auch die beste Offensive der Liga. Am Erfolg der Defensive ist Abwehrchef Bloch direkt beteiligt: „Wir schaffen es momentan gut, regelmäßig die Null zu halten. Es fängt natürlich vorne an, da wir griffig gegen den Ball sind und dort den Gegner entscheidend stören.“

Zufrieden zeigt sich der Kapitän generell mit dem momentanen Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben einfach eine brutale Qualität, auch von der Bank aus. Es ist sehr, sehr stark, aber auch nur eine Momentaufnahme. Deswegen müssen wir so früh in der Saison die Kirche im Dorf lassen,“ bilanziert der 33-Jährige den Saisonstart.

Matthias Bloch

Im Herbst seiner Karriere hat Bloch noch ein großes Ziel vor Augen: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer alles gewinnen will und so hoch wie möglich spielen möchte. Wenn es mit Schonnebeck mit dem Aufstieg klappt, wäre es natürlich umso schöner.“ Im gleichen Satz stellt der Routinier allerdings klar: „Wir müssen weiterhin demütig bleiben und von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir natürlich so agieren wie gegen Baumberg, wird es schwer, uns zu stoppen.“

Ebenfalls maßgeblich am Erfolg der Schwalben beteiligt sind Arne Wessels und Conor Tönnies. Die beiden Angreifer sind momentan durch ihre guten Auftritte die Stars der Liga und bei vielen Vereinen wie Rot-Weiss Essen oder Schalke II auf dem Einkaufszettel.

Routinier Bloch, der die Youngsters bereits aus der Jugend kennt, ist vom Talent der beiden mehr als nur überzeugt: „Mit so guten Jungs habe ich noch nie zusammengespielt. Es ist außergewöhnlich, was die beiden hier momentan abliefern.“

Auch im Spiel gegen die Sportfreunde Baumberg konnten sich die beiden Stürmer von ihrer besten Seite zeigen. Arne Wessels traf alleine viermal und bereitete drei weitere Treffer vor, auch Conor Tönnies war zweimal erfolgreich.

„Es ist außergewöhnlich, was auch medial gerade um die beiden passiert. Sie stechen natürlich mit ihren Leistungen nochmal besonders aus dieser Mannschaft heraus,“ erklärt Bloch.

Auch wenn die beiden herausstechen, will der 33-Jährige die Leistung seiner gesamten Mannschaft hervorheben. Er betont: "Wir arbeiten als Team gerade einfach brutal und investieren so viel, auch dafür, dass die zwei Jungs frei herausspielen können."