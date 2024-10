Der ETB Schwarz-Weiß Essen bleibt an der Spielvereinigung Schonnebeck dran. Es müssen keine Kantersiege á la Schonnebeck sein - auch ein 2:1 langt zu drei Punkten.

Das war ein guter Abend für die Essener Oberligisten. Am Mittwoch (2. Oktober) verteidigte die Spielvereinigung Schonnebeck mit dem nächsten Kantersieg - 8:1 über Vorjahresmeister Baumberg - die Tabellenführung. Nur drei Punkte dahinter liegt der ETB.

Schwarz-Weiß Essen siegte beim 1. FC Monheim vor 120 Zuschauern mit 2:1 und fuhr den sechsten Liga-Dreier in Serie ein. Felix Geisler (26.) und Niko Bosnjak (80.) erzielten die ETB-Tore. Tom Hirsch (41.) war für Monheim erfolgreich.

"Wir haben auswärts drei Punkte geholt und sind natürlich zufrieden. Ich hätte mir aber schon gewünscht, dass wir die ersten 30 Minuten über eine längere Phase durchhalten. Aber eine Englische Woche ist immer sehr anstrengend. Der Auswärtssieg ist erfreulich. Alles andere werden wir analysieren", sagte Damian Apfeld gegenüber RevierSport.

Der ETB-Trainer war etwas über den Chancenwucher seiner Jungs verärgert. "Wir haben in den ersten 25 Minuten fünf Möglichkeiten, wo wir ein Tor erzielen können. Diese Einschussmöglichkeiten haben wir leichtfertig vergeben", sagte Apfeld.

1. FC Monheim: Nowicki - Salau, Hirsch, Lippold (80. Kanschik), Lukimya, Kiefer (82. El Boudhi), Sumbunu, Bojkovski (61. Sesek), El Mouhouti (38. Galleski), Spinrath, Tekadiomona Nowicki - Salau, Hirsch, Lippold (80. Kanschik), Lukimya, Kiefer (82. El Boudhi), Sumbunu, Bojkovski (61. Sesek), El Mouhouti (38. Galleski), Spinrath, Tekadiomona ETB SW Essen: Valentine - Bachmann, Lucas, Bosnjak (85. El Hany), Urban, Corsten (46. Poznanski), Bachmann (81. Cisse), Geisler, Gusic (76. Stöhr), Lach, Korytowski, Yildiz (72. Weihmann) Schiedsrichter: Lukas Dyck Tore: 0:1 Geisler (23.), 1:1 Hirsch (41.), 1:2 Bosnjak (80.) Zuschauer: 120

Ein alter Fußball-Weisheit besagt: Wer vorne die Dinger nicht macht, wird hinten bestraft. So erzielte Monheim wie aus dem Nichts den Ausgleich kurz vor der Halbzeit. "Ein Art Slapstick-Tor", meinte Apfeld.

Und auch nach dem Seitenwechsel war der Aufsteiger tonangebend. Tobias Lippold schlug immer wieder gefährliche Standards in den ETB-Strafraum. Doch die Gäste aus Essen kämpften sich zurück ins Spiel und erzielten durch den starken Bosnjak, der in Halbzeit eins kurz nach Geislers 1:0-Führung, die Bosnjak vorbereitete und kurze Zeit später die Latte traf, das 2:1. Mit einem feinen Dribbling schloss er trocken ins kurz Eck ab. Monheims Keeper Björn Nowicki war machtlos. ETB-Stürmer Collin Weihmann traf in der Schlussphase noch den Querbalken.

Dem ETB langten schließlich zwei Tore zu drei Punkten. Dass die Schonnebecker einmal mehr ihren Gegner so richtig vermöbelten, hinterlässt auch bei ETB-Coach Apfeld Eindruck.

Apfeld: "Schonnebeck hat auch eine sehr gute Serie. Das ist schon bemerkenswert, wenn man sieht wie viele Tore sie schon geschossen haben. Das 8:1 gegen Baumberg ist schon ein Statement. Sie stehen aufgrund der Kantersiege verdient auf Platz eins. Aber wir bleiben bei uns und schauen auch nur auf uns. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Da wollen wir uns nicht zu sehr über unsere Kontrahenten einen Kopf machen. Aber, trotzdem: Großen Respekt für Schonnebeck - das ist schon beeindruckend.