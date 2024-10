Der 1. FC Gievenbeck gehört nach einem erfolgreichen Saisonstart zur Spitzengruppe der Oberliga Westfalen. Am Wochenende steht das Spitzenspiel gegen die U21 des VfL Bochum an.

Der 1. FC Gievenbeck steht mit 15 Punkten aus sieben Partien auf dem dritten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen und hat dabei ein Spiel weniger als die Konkurrenz.

„Dieser momentane dritte Tabellenplatz ist natürlich eine tolle Momentaufnahme. Wir freuen uns natürlich riesig über diesen geglückten Saisonstart“, bilanziert der erst 25-jährige Trainer Torsten Maas den Auftakt seiner Mannschaft.

Obwohl bislang alles hervorragend läuft, ist der Aufstieg beim FC Gievenbeck erstmal kein Thema. Maas: „Wir haben uns intern eher Etappenziele gesetzt. Wir wollen uns weiter dort oben festigen und wissen in den nächsten Monaten besser, wo wir wirklich stehen.“

Während Gievenbeck bislang hauptsächlich gegen Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld gespielt hat, stehen in den kommenden Wochen wichtige Partien gegen Gegner aus der Spitzengruppe an. Am Sonntag steigt ein erstes Spitzenspiel der Oberliga Westfalen. Gievenbeck empfängt am Sonntag (6. Oktober) ab 14:30 Uhr die Zweitvertretung vom VfL Bochum.

Mit der U21 vom VfL Bochum kommt der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen nach Gievenbeck. Maas erwartet zwei zurecht selbstbewusste Mannschaften: „Es wird eine ganz enge Partie. Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen und alles dafür tun. Wir dürfen uns nicht vom Ballbesitz der Bochumer einschnüren lassen und müssen gegen diese Spielkontrolle vom VfL eigene Ideen entwickeln.“

Der Fakt, dass die Bochumer nahezu jedes Wochenende mit verändertem Kader auftreten, liegt an abgestellten Spielern aus dem Profikader. Junge Spieler aus dem Profikader, zum Teil mit Bundesliga-Einsätzen, wie Niklas Jahn oder Mats Pannewig, werden regelmäßig für Spielpraxis in der U21 eingesetzt.

Für die Gegner und so auch für Gievenbecks Trainer Maas eine besondere Situation: „Es ist schon unberechenbar, da wir nicht wissen, mit welchem Kader der VfL wirklich spielt. Wir bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor und haben einen klaren Matchplan. Aber hauptsächlich liegt der Fokus natürlich bei uns und unserer Spielidee.“

Ein Spieler, der so ein enges Spitzenspiel grundsätzlich entscheiden kann, ist Gievenbecks Stürmer Hannes John. Dieser hat bereits fünfmal getroffen und erntet dementsprechend Sonderlob von seinem Trainer: „Hannes ist ein super Spieler, der momentan super in Form ist und für unser Spiel sehr wichtig ist. Aber alles auf einen Spieler zu setzen, wäre zu leicht. Wir haben ein tolles Kollektiv und sind zum Glück nicht nur auf einen Spieler angewiesen“, erklärt Maas.