Stark! Der ETB Schwarz-Weiß Essen befindet sich weiter in Gala-Form. Der Oberligist aus dem Süden der Ruhrmetropole fuhr den fünften Sieg in Serie ein.

Schwarz-Weiß Essen ist in der Oberliga Niederrhein weiter auf dem Vormarsch. Am 7. Spieltag besiegte der ETB den Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg auf dessen Anlage mit 1:0.

Collin Weihmann (83.) sorgte in der Schlussphase vor 80 zahlenden Fans im Mega-Stadion an der Sandstraße für den viel umjubelten Gäste-Dreier. Damian Apfeld und sein Team sprangen durch den Erfolg auf Platz zwei in der Tabelle.

Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses führt die Spielvereinigung Schonnebeck das Tabelau vor dem Stadtrivalen vom Uhlenkrug an. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der ETB hat nun ein Spiel mehr als die SVS absolviert. Schonnebeck kann am Sonntag (29. September, 15 Uhr) mit einem Sieg über den Mülheimer FC 97 auf drei Punkte davonziehen.

Das interessierte ETB-Coach Apfeld am Samstagabend aber herzlich wenig. Er sagte über den Sieg in Baumberg gegenüber unserer Redaktion.

Damian Apfeld über den aktuellen 2. Tabellenplatz: "Es ist schön, wenn man auf die Tabelle schaut. Aber wir haben auch erst sieben Spiele absolviert. Da sollten wir jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Wir haben jetzt eine gute Serie und es läuft gut. Entscheidend ist aber, dass wir auch dranbleiben und die Englische Woche erfolgreich abschließen. Mittwochabend geht es wieder nach Monheim, zum Aufsteiger 1. FC und dann kommt der SV Sonsbeck zu uns."

"Das war ein sehr hartes Stück Arbeit. Wir sind sehr schlecht in die Partie gekommen. In den ersten 25 Minuten haben wir in keiner Zone den Zugriff bekommen. Da war Baumberg die klar bessere Mannschaft. Vielleicht war das auch ein Fehler im Matchplan. Wir haben dann auch schnell umgestellt und eher Mann gegen Mann über den Platz gespielt. Das war dann ein reines Kampfspiel", sagte Apfeld.

Apfeld lobte seine Mannschaft: "Wir haben es geschafft, uns in das Kampfspiel zu kämpfen. Auch das ist ein guter Prozess für die Weiterentwicklung einer Mannschaft. In der zweiten Halbzeit waren wir viel griffiger und haben es Baumberg schwerer gemacht. Es war aber kein gutes Oberligaspiel, alles sehr zerfahren und unruhig. Am Ende haben wir das glücklichere Ende auf unserer Seite. Collin Weihmann hat ein schönes Tor aus rund 16 Metern erzielt. Ich freue mich sehr, dass sich die Mannschaft für den großen Aufwand belohnt hat. Wir haben hier bei einer sehr starken Oberligamannschaft gewonnen, dem Vorjahresmeister der vergangenen Saison, und fahren glücklich zurück nach Essen."

Die Statistik zum Spiel:

Sportfreunde Baumberg: Schwabke - Harneid, Klotz (40. Dag), Schnadt (69. Topal), Sarikaya, Härtel, Turay, Sitter, Bludau, Mabanza (75. lee), Oscasindas

ETB SW Essen: Valentine - Bachmann, Lucas (88. Urban), Bosnjak (73. El-Hany), Corsten, Stöhr, Geisler (90.+2, Poznanski), Gusic, Lach, Korytowski (90. Mujezinovic), Yildiz (77. Weihmann)

Schiedsrichter: Solomon Anderson

Gelb-Rot: Sarikaya (86., wiederholtes Foulspiel)

Tor: 0:1 Weihmann (83.)

Zuschauer: 80