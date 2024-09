Die große Torflut bleibt am 7. Spieltag der Oberliga Westfalen aus. Dafür gibt es mit Westfalia Rhynern einen neuen Spitzenreiter. Schermbeck feiert zudem den ersten Sieg.

In den vergangenen Wochen gab es für die Zuschauer in der Oberliga Westfalen immer wieder Spektakel zu bewundern. An diesem 7. Spieltag hielt es sich allerdings in Grenzen.

Auf den Rängen lieferte immerhin die SpVgg Erkenschwick ab. Zum 90. Geburtstags des Stimberg-Stadions zündeten die Fans gegen den VfL Bochum II ein richtiges Stimmungsfeuerwerk ab. Nach dem Abpfiff war die Stimmung ein wenig getrübt.

Dank des Freistoßtreffers von Moritz Isensee (28.) ging Erkenschwick mit einer Führung in die Schlussphase. In der 83. Minute glich Semin Kojic per Elfmeter für den VfL aus. Zudem sah Tomislav Simic nur vier Minuten später noch Gelb-Rot. Einen Sieger sollte das Spiel nicht mehr finden. Am Ende hieß es 1:1. Den RS-Liveticker gibt es hier zum Nachlesen.

Der Jubel bei Westfalia Rhynern war da größer. Nachdem Rhynern bereits unter der Woche das Nachholspiel gegen Concordia Wiemelhausen gewinnen konnten, folgte auch im zweiten Spiel binnen sieben Tagen ein Sieg. Und das war ein besonderer.

Dank zweier später Treffer durch Mergim Deljiu (88./Elfmeter) und Gianluca Di Vinti (93.) gegen den 1. FC Gievenbeck steht Rhynern nun auf dem ersten Tabellenplatz. Gievenbeck musste indes die Spitzenposition räumen und steht nun auf dem zweiten Platz.

Davon sind der SV Schermbeck und TuS Bövinghausen noch weit entfernt. Im Kellerduell gab es aber einen Sieger. Der SVS konnte durch ein 2:0 (2:0) den ersten Saisonsieg feiern. Die Dortmunder stehen weiter ohne Punkt am Tabellenende.

Aufsteiger Concordia Wiemelhausen muss indes weiter nach unten blicken. Gegen Victoria Clarholz gab es vor heimischen Publikum für die Elf von Trainer Carsten Droll nichts zu holen. Ein früher Doppelschlag (22./26.) besiegelte die 0:2-Niederlage.

Beim dritten Oberligisten aus Bochum lief es dagegen nur wenig besser. Die SG Wattenscheid 09 führte beim TuS Ennepetal lange mit 1:0, erst zehn Minuten vor Schluss gelang den Gastgebern der Ausgleich.

Der Spieltag in der Übersicht Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund 0:3 (0:3) SV Schermbeck - TuS Bövinghausen 2:0 (2:0) Concordia Wiemelhausen - Victoria Clarholz 0:2 (0:2) SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl 2:1 (0:1) Westfalia Rhynern - 1. FC Gievenbeck 2:0 (0:0) SpVgg Erkenschwick - VfL Bochum II 1:1 (1:0) TuS Ennepetal - SG Wattenscheid 09 1:1 (0:1) Preußen Münster II - SV Lippstadt 1:1 (0:0) SC Verl II - Rot Weiss Ahlen 1:2 (0:1) spielfrei: Eintracht Rheine

Der SV Lippstadt teilte beim 1:1 bei Preußen Münster II die Punkte. Der andere Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen gewann mit 2:1 beim SC Verl II.

Außerdem fuhr die SpVgg Vreden nach 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl ein.

Bereits am Freitagabend hatte der ASC 09 Dortmund mit einem 3:0 gegen die Sportfreunde Siegen nach zuletzt zwei Niederlagen wieder ein Lebenszeichen gesendet.