ETB SW Essen: Guiliano Zimmerling - der Vorlagengarant vom Uhlenkrug droht auszufallen

Guiliano Zimmerling spielt in der dritten Saison beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Was immer gleich ist: Er muss sich zum Start der Saison auf neue Stürmer einstellen.

Seit drei Jahren zieht Guiliano Zimmerling mittlerweile die Fäden im Mittelfeld vom Niederrhein-Oberligisten ETB SW Essen.

Doch nicht nur hier ist er aktiv: Der beim BVB und Rot-Weiss Essen ausgebildete Mittelfeldmann mischt auch in der Baller League, der Hallenfußball-Liga von Lukas Podolski, mit. Und die Halle scheint wie gemacht für den Techniker, der zwar am Mittwoch beim 3:0 gegen den FC Büderich keinen Assist sammeln konnte, doch in den zwei Spielzeiten zuvor kam er bereits auf 38 Torbeteiligungen.

Mehr hat niemand in seiner Vita bei der aktuellen Essener Mannschaft. Dabei hat es Zimmerling nicht immer leicht. Denn die Knipser, die er bediente, haben sich regelmäßig vom Uhlenkrug verabschiedet.

Nach der Saison 2022/23 gingen Marcello Romano und Noel Futkeu - die zusammen 50 Tore erzielten. Nach der letzten Saison haben sich Samuel Addai und Timur Kesim verabschiedet, sodass sich Zimmerling erneut auf neue Angreifer einstellen musste.

Für ihn sei das jährliche Zusammenspiel mit neuen Stürmern allerdings kein Problem. Er betont: "Natürlich tut das weh, wenn solche Torgaranten plötzlich wegfallen. Aber auch diese Saison haben wir mit Felix Geisler und Niko Bosjnak zwei super Stürmer. Sie haben sich schnell integriert und ich hoffe, dass unser Zusammenspiel genauso schnell funktioniert wie mit den anderen Angreifern."

Spezielle Ziele für seine Karriere hat der 21-Jährige nicht. Er erklärt: „Ich versuche, jedes Spiel 100 Prozent zu geben und bin offen für alles, was noch kommt. Wichtig für mich ist, nie überheblich zu werden und von Tag zu Tag zu schauen."

In dieser Saison wird er definitiv am Uhlenkrug spielen, sehr zur Freude seines Trainers Damian Apfeld, der nach dem Büderich-Spiel sagte: "Guiliano hat gegen Büderich mal wieder eine super erste Hälfte gespielt und sich im Vergleich zum Saisonstart nochmal stark verbessert.“

Noch ist allerdings nicht klar, ob Zimmerling seinem Team in den nächsten Wochen mit Vorlagen helfen kann. Wie Apfeld unmittelbar nach dem Schlusspfiff bekannt gab, besteht der Verdacht, dass sich Zimmerling den Zeh gebrochen hat. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.